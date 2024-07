Az első és egyben legfontosabb, hogy veszély esetén a fesztiválozók a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. Ehhez megfelelően széles menekülő útvonalakra van szükség, amelyeket jól kivilágított, sötétben is látható menekülési irányt mutató táblák és kivetítők is jeleznek. De a tájékozódást segítik még léptékhelyes alaprajzok, amelyek az adott tartózkodási ponttól megmutatják a menekülés irányát, útvonalát. A fesztiválozóknak érdemes egy perce megállniuk és áttekinteniük ezeket az információs táblákat – részletezi közleményében a katasztrófavédelem, akik arra is kitérnek, hogy ezentúl kivetítőkön is szokták mutatni, hogy mit kell tenni veszély esetén, illetve időjárási előrejelzéseket és figyelmeztetéseket is megjelenítenek a kivetítőn.

De mit kell tenni baj esetén?

„Egy fesztiválon mindig a tömeg jelenti a legnagyobb veszélyt. Vihar, vagy más baj esetén nem szabad pánikba esni és másokon átgázolva menekülni, hanem a biztonsági személyzet utasításait kell követni. Ilyenkor a színpad melletti kivetítőkön, hangosbemondókon, színpadi hangszórókon szólítják fel a résztvevőket, hogy mit kell tenni, hova kell menni. A helyszínt a menekülési útvonalakon lehet a leggyorsabban és legbiztonságosabban elhagyni. Fontos, hogy ne a kiáramló tömeggel szemben, hanem annak szélén haladva próbáljunk kiválni. Kiürítés esetén tempós sétával hagyjuk el a helyet és menjünk a kijelölt gyülekezési helyre. Ha valaki elesett, vagy nehezebben tud közlekedni, segítsenek neki a menekülésben. A mobiltelefonunk mindig legyen feltöltve és lehetőség szerint töltsünk le zseblámpa funkciót nyújtó alkalmazást” – áll a tájékoztatásban, ahogy az is, hogy vihar idején nem szabad veszélyes fa alá menekülni, illetve színpad közelébe sem, mert színpadokon ugyan van villámhárító, de balesetveszélyes lehet a felépített technika.

Rossz idő esetén jó menedéknek számíthat még a sátor, de arra figyelni kell, hogy azt csak a szervezők által az erre kijelölt helyre szabad felállítani, figyelve arra, hogy a sátor felett és annak közelében ne legyenek instabil tárgyak, veszélyes fák. A sátrat sátorvasakkal, cövekekkel megfelelően rögzíteni kell. Ha már rossz idő, akkor a villámlásról is ejteni érdemes néhány szót: ha villámlik, jöjjünk ki a vízből. A hazai nagy tavakon, így a Velencei-tónál is viharjelzőrendszert működtet a katasztrófavédelem és, ha a lámpák percenként 45-öt villannak, csak a parttól 500 méterre menjünk be a vízbe. Ha kétszer ilyen gyorsan, 90-szer villog a lámpa, akkor azonnal jöjjünk ki a tóból.