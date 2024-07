Az Útinform tájékoztatása szerint, személyautó hajtott szalagkorlátnak a sztrádán, Letenye irányába, Pákozd térségénél. Az 54-es km-nél egy sávot lezártak, a korlátozás mögött pedig 5 km-es torlódás alakult ki.

Időközben az M7 – M1 autópálya figyelőn is képeket lehet látni a torlódásról, sőt az is kiderül, hogy Pákozd belterületén is, lépésben halad a forgalom.