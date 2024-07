Frissen Fejérből 14 perce

M7: Két kisgyermek is megsérült a délelőtti karambolban

Ahogy korábban beszámoltunk róla, négyes karambol volt az M7-esen. A dugó azóta is nagy Kápolnásnyékig, sőt, Martonvásáron is erős a forgalom a sztrádáról lehajtó és kerülő kocsik miatt. Időközben az Országos Mentőszolgálat is válaszolt a balesettel kapcsolatban.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

A BalesetInfo oldalon megjelent egy fotó a balesetről. Forrás: BalesetInfo

Ráfutásos balesetet szenvedett négy személykocsi az M7-es autópálya 39-es kilométerénél a Balaton felé vezető oldalon még délelőtt. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Sebő Katalin lapunknak eljuttatott levelében megerősítette, hogy a balesethez mentő is érkezett a sérültekhez: „A helyszínről két kisgyermeket könnyebb sérülésekkel, további megfigyelés és vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba."