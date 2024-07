Frissítővel kedveskedtek és tanácsokkal szolgáltak július 24-én, szerdán délelőtt a fehérvári járókelőknek a rendőrök. Az ok egyszerű: az emberek életében egyre inkább jelen van egy új típusú csalásforma, melyet az online térben követnek el a bűnözők. Erre azonban nem csak online, de személyesen, az utca emberével találkozva is fel kell hívni a figyelmet. Vörös Ferencné rendőr alezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya vezetője a feol.hu-nak elmondta: az online térben elkövetett bűncselekményekre hívják fel így a figyelmet, de ezen belül is főleg a kiber bűncselekmények megelőzésére fókuszálnak.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Javarészt a középkorkorosztály az, akikkel szót tudtunk váltani, de fiatalok is érdeklődtek, milyen lehetőségük van, ha csalásra gyanakodnak – mondta a rendőr alezredes. A telefonos csalásformák az időseket érintik, ám az úgynevezett "unokázós csalás" ma már nem igazán jellemző – tudtuk meg. – Manapság az a jellemző, hogy a csaló banki alkalmazottnak adja ki magát, és megpróbálja az adatokat megszerezni, illetve applikációt letöltetni, személyes adatokat elkérni. Így történhetett meg az is, amikor egy sértett több tízmillió forintot utalt át a csalóknak. Ebben az ő figyelmetlensége is sajnálatos módon közrejátszott, ezért igyekszünk lehetőség szerint mindent kihasználni, hogy erre felhívjuk a figyelmet: sem banki adatot, sem idegennek, főleg telefonon keresztül ne adjunk ki abban az esetben, ha banki ügyletünk van, vagy onnan hívnak minket. Ha úgy érezzük, hogy ez egy kicsit is furcsa, inkább tegyük le, szakítsuk meg a telefonbeszélgetést, mi hívjuk vissza a mi saját bankunkat, és győződjünk meg arról, hogy ténylegesen a bank alkalmazottjával beszélünk. De én még mindig azt javaslom, hogyha bárkinek ilyen jellegű, főleg pénzmozgással kapcsolatos ügylete van, inkább személyesen keresse fel a bankot!