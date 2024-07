Kihívásokban bővelkedett a 2023-as év a rendőrség számára Pusztaszabolcson és környékén: az évértékelő beszámoló szerint a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság adonyi rendőrőrse látta el a közbiztonsági feladatokat a városban, ahol a kistérség egyéb tényezői is befolyásolták a közrendet. A rendőrség számára – áll a beszámolóban - az orosz-ukrán konfliktus okozta migrációs és gazdasági kihívások, a lakosság számára pedig az Iváncsa külterületén épült akkumulátorgyár térségében megváltozott „multikulturális környezet” jelentettek kihívást. A gyár építési területén ugyanis, az építkezéshez köthetően megemelkedett a tulajdon elleni bűncselekmények, szabálysértések száma.

Az Adony Rendőrörs munkatársai Pusztaszabolcson is folyamatosan jelen vannak, annak ellenére is, hogy sok teendő volt a határforgalom ellenőrzésével, valamint a rendezvények biztosításával is. Folyamatosan ellenőrzik a vasúti átjáró környezetét, továbbá a gyalogos és kerékpáros forgalmat és a sebesség túllépést is.

Nagy halat fogtak Pusztaszabolcson

A beszámoló szerint a 2023-as bűnügyi statisztika az Adony Rendőrörsön laikus szemmel nézve meghökkentő módon, az elmúlt öt év viszonylatában jelentős mértékben megemelkedett: a 2022-es év 331 bűncselekménye után 2023-ban ugyanis 480 regisztrált bűncselekmény történt. Ezt az emelkedést a rendőrkapitány azonban egyetlen elkövető számlájára írhatta, ugyanis kiderült: a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Felderítő és Nyomozó Alosztályának munkatársai felderítettek egy bűncselekményt, melyben 130 sértett volt. Az elkövető pedig egy pusztaszabolcsi lakos volt. Mint a feol.hu megtudta, az eljárás során gyermekpornográfia bűntett gyanúja miatt folytatott nyomozást a rendőrség, melyet azonban "büntethetőséget kizáró ok miatt" megszüntettek. Így valójában a bűncselekmények száma „csak” 6 százalékkal emelkedett a térségben.

Ugyanez a csekély emelkedési arány – ha figyelembe vesszük a fenti sok sértettes bűnesetet – Pusztaszabolcsról is elmondható, ugyanis a rendőrségi statisztika az mutatja, hogy míg a város területén 2022-ben 59 bűncselekmény történt, addig 2023-ban 61 (ha nem vesszük figyelembe azt, hogy egy elkövetőhöz milyen sok sértett tartozik, mert ha azokat külön ügyekként kezelnénk, akkor itt is nőne a statisztika: 2023-ban 191-re).