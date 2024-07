A vádirati tényállás szerint a férfi 2022 tavaszától értékesítette ismerőseinek a kábítószernek minősülő marihuánát és speedet, rendszerint a móri lakóhelyén vagy annak közelében. A férfit a Móri Rendőrkapitányság 2022. júliusban vette őrizetbe, az eljárás kezdetén letartóztatásban volt.

Kábítószer már zacskózva

Fotó: police.hu

A police.hu korábbi beszámolójából megtudtuk – A nyomozás során időközben olyan információ jutott a hatóság tudomására, miszerint a gyanúsított nemcsak fogyasztja, de árulja is a drogot, sőt, abból tartja fenn magát. Az alapos felderítő munkát elfogás követte 2022. július 27-én. Az esti órákban a móri nyomozók, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival, továbbá a felderítésben közreműködő Fejér megyei rendőrökkel együtt fogták el móri tartózkodási helyén a férfit. Az intézkedések, kutatások során a rendőrök összesen 173,8 gramm kábítószergyanús fehér masszát, 16,4 gramm és 18,5 gramm fehér port, 96 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, két tő zöld növényt, valamint a kábítószer porciózásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Az összehangolt rendőri akcióval egyidőben, a Kisbéri és a Soproni Rendőrkapitányság munkatársaival együttműködve, a móri férfival kapcsolatban álló 38 éves kisbéri férfi és 37 éves soproni nő otthonában is kutatást tartottak a rendőrök, melynek során kábítószergyanús anyagokat találtak. Őket, továbbá Sz. István élettársát és a férfi elfogása idején a lakásban tartózkodó ismerősét is kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a nyomozók. A nyomozás során beszerzett elsődleges szakértői vélemények alapján az eljárásban lefoglalt szerek kábítószernek minősülnek.- A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, felelősségéről a Székesfehérvári Járásbíróság dönt majd. Az ügyben a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki több kábítószerfogyasztót is, akik vállalták az elterelésen való részvételt, így velük szemben az ügyészség az eljárást felfüggesztette.