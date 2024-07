Elképesztő összeggel, 11 millió forinttal károsítottak meg csalók egy 65 éves dunaújvárosi férfit. A sértette egy nő hívta fel a bankja ügyintézőjének adva ki magát, majd közölte vele, hogy számlájához illetéktelen személy próbált meg hozzáférni, és ennek megakadályozásában szeretne segítségére lenni. Miután a csaló meggyőzte a sértettet a veszély valódiságáról, arra kérte, hogy telepítse készülékére az AnyDesk alkalmazást, mellyel megakadályozhatók a további jogtalan belépési és átutalási kísérletek.

Rossz döntést hozott

Az áldozat eleget tett az ismeretlen iránymutatásának és letöltötte a programot, ezzel teljes hozzáférést biztosítva az elkövetőnek saját internetbanki felületéhez és megtakarításaihoz. A csaló perceken belül 11 millió forinttal károsította meg a 65 éves férfit, aki – miután rájött, hogy átverték –, értesítette a rendőrséget – számolt be az esetről a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Nem úszta meg a csaló

A rendőrség beszámolója szerint az összegyűjtött információk birtokában és a bűncselekménnyel kapcsolatos bankszámlaszámokat felfejtve a Fejér vármegyei nyomozók eljutottak egy 28 éves zsámbéki lakoshoz, akit július 9-én fogtak el. A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a nevére bejegyzett cég számlájára utalták át a bűncselekményből származó összeget, ezért a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki pénzmosás vétsége miatt. Vagyonvisszaszerzés keretében a nyomozó hatóság az utalási célszámláról 7 539 012 forintot foglalt le.

Fő a biztonság!

Az internetes átverések jellemzője, hogy a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoznak be a hívott feleknek. Közlik, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, ezért biztonsági okokra hivatkozva ráveszik mit sem sejtő áldozataikat, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő háromjegyű, biztonsági CVC-kódot is. A telefonos csalók jellemzően egy program telepítésére is kérik a későbbi sértetteket, mellyel valójában távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az adott eszközhöz.