Mint ismert, a csaknem tizenkét éves múltra visszatekintő egyesület fő profilja az állatkínzásban élő, bántalmazott, balesetet szenvedett állatok, továbbá magukra maradt kölykök mentése, orvosi ellátása, testi-lelki rehabilitációja, majd örökbe adása.

A közlemény szerint, a FEMA a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal annak érdekében, hogy elsősorban a közlekedési balesetekben megsérült állatok szükség szerinti, sürgősségi ellátását, illetve a gazdájuk sérülése, kórházba szállítása miatt ideiglenesen magukra maradt házi kedvencek elhelyezését biztosítsák.

Bejelentésükben kitértek arra is, hogy az együttműködés a két szervezet között nem most kezdődött, hiszen bajba került, balesetet szenvedett állatok kiszabadításához, illetve a mentés utáni további ellátáshoz korábban is kérték egymás segítségét.