Folyamatosan érkeznek a feljelentések a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra a különféle csalási esetekről, éppen ezért, mi is rendszeresen számolunk be róluk, hogy megismerjük a bűnözők módszereit, tanuljunk belőle, s hogy kivédhessük, ha legközelebb nálunk próbálkoznának.

Ebben Kiss Dénes rendőr őrnagy, a helyi kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője van állandó segítségünkre. Mindig érdeklődve hallgatjuk a helyben is előforduló eseteket, azonban a júniusban történt csalásoktól ledöbbentünk.

Két áldozatnál is sikeresen jártak a bűnözők egy olyan sztorival, amiről nekem személy szerint az Arnold Schwarzenegger és Jamie Lee Curtis főszereplésével készült Két tűz között című film villant be. Tudják, ahol a feleséget a szürke hétköznapjaiban felkeresi egy magát kémnek beállító szélhámos, a nő pedig a titkos akció és az izgalom hevében simán be is dőlt neki.

Az első esetben egy dunaújvárosi nő volt a bűnözők kiszemeltje. Banki ügyintézőnek adta ki magát a csaló, és azzal hívta fel telefonon a nőt, hogy látják, veszélyben van a pénze, valaki több milliós forintos hitelfelvételt indított a nevében, és csak úgy tudja megoldani ezt a problémás helyzetet, ha követi az utasításokat: kiveszi a bankból az összes pénzét és egy másik, általuk létrehozott számlára teszi - ám mindezt szigorúan titkosan, ne szóljon senkinek erről, és mindjárt hívni fogja egy rendőr is. Utána hívta is a "rendőr", aki nyilván tettestárs volt, és azzal erősített rá a sztorira, hogy ő a Belügyminisztériumnak dolgozik, ő van kapcsolatban a bankkal, és kérte a nőt, hogy ne szakítsa meg a hívást, ne szóljon erről az ügyről senkinek, még a valódi banki ügyintézőnek se, amikor kiveszi a pénzét (és persze akkor is maradjon vonalban, tegye a zsebébe vagy a táskájába addig a telefont). Itt azért már feltehetnénk magunkban olyan védelmi kérdéseket, hogy hallottunk-e már egyáltalán ilyen megtörtént esetről, vagy hogy egy bank (amelynek sosem érdeke az, hogy az ügyfél kivegye az összes náluk tartott pénzét) hogyan kérhet ilyet, ráadásul telefonon?