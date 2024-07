– Kedves EFOTT fesztiválozók! Ha hajnalban vagy reggel indulnátok haza, és nem vagytok benne biztosak, hogy kiürült-e a szervezetetekből az este elején, vagy folyamán elfogyasztott alkohol, akkor nézzetek be hozzánk és egy gyors szondafújással kiderítjük – kezdi felhívását a Fejér vármegyei rendőrség.

A rendőrségi standot éjjel 02:00 és 08:00 óra között lehet megtalálni az EFOTT fesztivál kijáratánál

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Egyúttal felhívják a figyelmet arra is, hogy ez nem ki ivott többet verseny, aki kellően illuminált állapotban van annak alkalma sem lesz erre. A szondákat úgynevezett passzív üzemmódban lehet kipróbálni, ami azt jelenti, csupán annyit fognak látni az érdeklődők, hogy van, vagy nincs alkohol a szervezetükben. A standot éjjel 02:00 és 08:00 óra között lehet megtalálni a fesztivál kijáratánál.

A közleményük végén felhívják arra is a figyelmet, hogy nem éri meg kockáztatni, mivel ahogy köztudott is, a fesztiválok alkalmával ellenőrzik az ittasságot „élesben” is: „Ne kockáztass! Iszol vagy vezetsz?"