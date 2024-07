Autópályára hívták tegnap is a rendőröket – adta hírül a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Legutóbb az M7-es autópályán segítettek egy bajba jutott külföldi családnak a rekkenő hőségben. Július 15-én, délidő tájt kapta a bejelentést a rendőrség a Fehérvár közeli balesetről, melyben egy öt gyermeket szállító családi kisbusz volt kénytelen műszaki hiba miatt a leállósávon vesztegelni, amikor oldalának csapódott egy teherautó. Egy gyermeket szállítottak kórházba – akit édesanyja elkísért a mentőkkel együtt. A többi ijedt gyereknek szerencsére nem történt baja, de azért nagyon megviselték őket is a történtek és a hőség. Ezért a rendőrök úgy döntöttek, hogy a négy testvért elviszik a helyszínről és átadják őket az anyukájuknak. A tehergépkocsi vezetője ellen mindeközben szabálysértési eljárást indítottak.

Szintén egy autópályán, mégpedig az M6-oson került bajba a minap egy másik család is. Defektet kapott az autójuk, így nagy volt az ijedelem – nekik is a rendőrök segítettek a probléma megoldásában. Ezt hálálta meg a család köszönőlevelében, melyet a rendőrség megosztott az olvasókkal is: „Tisztelt Rendőrség! Azt sem tudom, hol kezdjem. Őszinte hálánkat, köszönetünket és tiszteletünket szeretnénk kifejezni annak a két rendőr úrnak, aki ma éjjel, nem sokkal 23:00 után az M6-os autópályán Dunaújváros irányába Iváncsa előtt kb. 5 km-rel megállt mögöttünk, gondolkodás nélkül elkezdett segíteni és megoldást keresni nekem, férjemnek és 9 éves kislányunknak, amikor defektet kaptunk egy nagyon nem alkalmas helyen.” – írja levelében a pórul járt autós, aki nagyon örült annak, hogy a rendőr „kérés nélkül nekiállt cserélni a kereket” a férjével, míg kollégája a forgalmat figyelte és még arra is figyelmet fordított, hogy a levélíró ne pánikoljon. „Készségesek voltak és önzetlenek” – tette hozzá a levél írója, aki szívből köszönte azt, ahogyan velük bántak ebben az ijesztő helyzetben.

A rendőrség ezúttal megosztotta azt is, kik siettek a pár segítségére: Lacza Tamás rendőr zászlós, balesethelyszínelő és Szűcs Péter rendőr törzsőrmester járőrvezető kapták a köszönetet, majd pedig a rendőrségen a dicséretet.