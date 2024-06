"Préda István főtörzszászlós, Hersics Patrícia őrmester, Jankovics Viktor és Vancsura Róbert főtörzsőrmesterek példás gyorsasággal és együttműködéssel mentették meg egy idős, mozgáskorlátozott nő életét Gárdony agárdi városrészében, aki sokkos állapotban toporgott a sűrűsödő füstben a családi ház erkélyén" – olvasható a Zsaru magazin cikkében.

Az eset ugyan áprilisban történt, de a részleteket most közölte a magazin.

A konyha már lángokban állt

Történt, hogy egy idős nő tárcsázta a segélyhívót azzal, hogy a konyhájuk lángokban áll, olyan mértékben, hogy már csak a férje tudott kimenekülni a házból. Mentőhelikopter, mentőautók és tűzoltók is elindultak a helyszínre a rendőrök mellett.

Fotó: Zsaru magazin

Az interjúalanyok így idézték fel a történteket: "Négy-öt ember állt a ház előtt, amelynek nyitott földszinti bejárati, illetve emeleti erkélyajtajából sűrű füst ömlött kifelé. A kertben egy idős férfi sokkos állapotban ült egy fatuskón, de azt is rögtön felismertem, hogy idős nő toporgott a széles erkély sarkában, a fal felé fordulva. A köhögéséből hallottam, hogy szenvedett a levegővétellel. Kiáltottam neki, próbáltam nyugtatni, hogy rendőr vagyok, és pillanatokon belül lehozzuk onnan, de annyira megrémült, hogy nem tudott megszólalni. Úgy ítéltem meg, egy 4-5 méter magas létrára lenne szükség, ezért megkérdeztem a ház előtt tartózkodó szomszédokat, van-e valamelyiküknek ilyen létrája. Egy férfi jelezte, hogy a garázsában van egy kitolható létra, és sietve el is indult érte. Mire tájékoztattam a helyzetről a tevékenységirányítót, a férfi megérkezett a létrával, és a kollegák is ekkor futottak be. Már a sziréna hangjából hallottuk, hogy közelednek."

Csípte a szemüket a füst

Elmondásuk szerint a konyha felől kifelé zúduló füst olyan sűrű volt, hogy zseblámpával sem láttak az orruknál tovább, és annyira csípte a szemüket, hogy hunyorogva sem tudták nyitva tartani. Az emeleti szoba "füstkatlanná változott". Közben kiderült, a hölgy, kinek a megmentésére siettek, mozgáskorlátozott.

"A hangja remegett, még mindig sokkos állapotban volt, de jó fejleménynek értékeltem, hogy legalább megszólalt. Átkaroltam, óvatosan megfordítottam, és ekkor azt mondta, hogy a korláton biztosan nem fog tudni átlépni. Igyekeztem megnyugtatni, hogy erre nem is lesz szükség. Át fogom emelni, és ezt is tettem." – emlékezett vissza az életmentő pillanatokra az egyik rendőr.