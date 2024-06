Parrag Mihály István főtörzsőrmester, Mezőfalva körzeti megbízottja arról számolt be a Zsaru magazinnak, hogy május 8-án Dunaújváros felé haladtak szolgálati autóval Sárbogárd irányából a 6219-es mellékúton, amikor egy kanyar után azzal szembesültek, hogy egy fehér Opel Astra áll az ellenkező sáv padkája melletti talpárokban, méghozzá az elmesélők menetirányának megfelelő helyzetben.

– Lassítottam, bekapcsoltam a kéket, és a padkára hajtva megálltam – idézte fel a történteket a rendőr. Társa, Kovács Richárd főtörzsőrmester, Előszállás körzeti megbízottja hozzátette, az aszfalton is látható keréknyomból felismerte, hogy a sofőr erősen fékezett, amikor a talpárokba hajtott.

– Mivel mindez közvetlenül egy alsóbbrendű útvonal, a Mezőfalva-szőlőhegyi Lóherés sor kereszteződése után történt, arra következtettem, hogy szabálytalanul kihajtott elé egy jármű. Nem sokkal azelőtt csúszott az árokba, hogy odaértünk, mert a sofőrje épp csak kiszállt, és szemlátomást örült, amikor minket meglátott. Miután meggyőződtünk róla, hogy nem sérült meg, a férfi elmondta, hogy kb. két perccel korábban, amikor már a kereszteződésnél volt, a szemközti sávból befordult elé egy furgon, amely a megítélése szerint igencsak gyorsan haladt, de ahelyett, hogy behajtott volna a mellékútra, megállt közvetlenül előtte- folytatta Kovács Richárd.

A fékezést kockázatosnak érezte, ezért hogy a frontális ütközést elkerülje, egy hirtelen kormánymozdulattal balra kikerülte, és miközben próbálta a járművet irányban tartani, rányomott a fékre. Miközben ezt mesélte, a Lóherés sor felé mutatott, ahol még látni lehetett egy távolodó kisteherautót. Rögtön mondtam Misinek, hogy menjen, és fogja meg, én pedig itt maradok, hogy a helyszínt biztosítsam. Egy szemtanú is megállt a közelben az autójával, megadta nekünk az adatait, és ő is ugyanígy írta le a történteket.

Fotó: NAGY ZOLTÁN, RENDŐRSÉG

Kék fénnyel indult Parrag Mihály István főtörzsőrmester a kisteherautó után, és hamar utol is érte, így az lehúzódott, és megállt. Minden jel arra mutatott, hogy a férfi ittasan ült volán mögé, és bár kezdetben tagadta, hogy észlelt volna bármilyen balesetet, az alkoholszonda megfújása után már elismerte, hogy „volt valami”. Azt is hozzátette, hogy azért fékezett, mert elvétette a kanyar ívét , sőt meg is ijedt, hogy az Opel ennyire közel van hozzá.