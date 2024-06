Kőkemény hónapok állnak Szilvia mögött: edzések és szigorú diéta előzte meg a Magyar Fitness és Testépítő Szakszövetség Országos Bajnokságát, ahová bár némi izgalommal, de jól láthatóan bomba formában érkezett meg. A rendőrnő amellett, hogy imádja feszegetni saját határait a Sárbogárd Rendőrkapitányság járőrvezetője is, úgyhogy nem érdemes ujjat h,0úzni vele. A 165 cm magas egzotikus hölgyre is igaz, a határozott, kemény külső érző szívet takar. Dekoratív, mosolygós, egy igazi energiabomba. Tartsanak velem és ismerjék meg közelebbről is őt!

Mielőtt azonban a fitnesz versenybe belevágnánk kezdjük az elején. Mi motivál arra egy fiatal nőt, hogy rendőr legyen? Már kislány korában is rendőrnek öltözött a jelmezbálokon, esetleg családi példa hatására öltött uniformist?

– Ahogy cseperedtem egyre inkább változott az esztendők alatt, de valahogy a rendőri hivatás iránti kíváncsiság mindig is bennem maradt. Kiskoromban például lovas rendőr szerettem volna lenni, mert szeretem az állatokat. Aztán ez valahogy feledésbe merült és az imént említett szeretet az állatok irányába vitt, ezért érettségi után elvégeztem az állattenyésztő és állategészségügyi technikusi képzést, de sajnos nem tudtam benne elhelyezkedni. Ekkor az a gondolat ötlött fel bennem: „Szilvi, téged mindig is vonzott a rendőri pálya, vágjunk bele!” Aztán az ötlet elhatározást is szült idővel. Több területen dolgoztam civil életben, köztük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságon és ott erősödött bennem az elhatározás, hogy többre vagyok hivatott! A két unokabátyám is rendőr, így volt példa előttem. 26 éves voltam, amikor felvettek a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumba, ott kezdődött a tényleges rendőri pályám.

Jelentett-e bármilyen nehézséget, hogy nőként próbált boldogulni egy jellemzően férfias pályán? Hogyan viszonyultak Önhöz a férfi kollégák?

– Szerintem a rendvédelmi szerveknél szolgálni nőként mindig nehezebb, de miután kivívod a tiszteletet és bebizonyítod, hogy igen is ide való vagy, már jóval könnyebb. Nyugodtan mondhatom, ma már egy vagyok közülük, otthonra találtam itt a Sárbogárdi Rendőrkapitányságon. A férfi kollégáim büszkék rám, segítőkészek és tudják azt, hogy félelmet nem ismerve bármikor, bármilyen helyszínre kell is kimennünk számíthatnak rám!