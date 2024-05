– Tegnap reggel, fél 8-kor már kint volt a mentőszolgálat és a rendőrség is, majd később helyszíni szemle volt, ami eltartott délig. A rendőrség az ott lakókat kérdezte, hallottak-e valamit, vagy történt-e valami komolyabb veszekedés a hajnalban?! Ebből mi, lakók, azt a következtetést vontuk le, hogy akár gyilkosság is történhetett – mondja az egyik ott élő, aki hozzátette: – Ijesztő látvány volt ez, számunkra nem mindennapi történés. Egyébként ahol a holttest feküdt, amúgy is egy problémás környék, sajnos folyamatos probléma, amikor már jön a jó idő, hogy a hajléktalanok folyamatosan ott isznak, vagy a kisebbségi családok ülnek ott.

A lakókat felzaklatta az eset

Fotó: Olvasó

Megkeresésünkre a rendőrség a halálesettel kapcsolatban közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz. Azt írják, hogy "2024. május 1-jén reggel bejelentés érkezett arról, hogy Székesfehérváron, a Rákóczi utca 14. számnál lévő parkban egy férfi holttestet találtak. A haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, idegenkezűség gyanúja nem merült fel."

Az Országos Mentőszolgálat a FEOL megkeresésére közölte, hogy a helyszínre érkező "bajtársak" egy 60 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.



A vezető képünk illusztráció!