Ahogy azt megírtuk ITT és ITT, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást indított a fiatal ellen, aki az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő tartalmakat tett közzé az interneten. Megalapozott gyanú volt a fiatal ellen, aki 2022. december 4-én egy, az Iszlám Állam terrorszervezetet népszerűsítő videót magyar nyelvű felirattal ellátva, azt a terrorszervezet saját szerverén működő, nagy nyilvánosság által hozzáférhető tartalommegosztó felületre feltöltötte. A feol.hu megkérdezte Cser-Palkovics Andrást, Székesfehérvár polgármesterét arról, mi a véleménye a történtekről, aki a feol.hu-nak elmondta: a sajtóból értesült a történtekről, így arról még csak innen van tudomása. Majd pedig hozzátette: elsőként a Terrorelhárítási Központnak fog köszönetet mondani a munkájukért. Erről most a közösségi oldalán is szólt: „Székesfehérvár közössége nevében ezúton szeretném megköszönni a nyomozó hatóságok és az elfogást végző TEK munkáját, hiszen semmilyen gyűlöletkeltésnek nem lehet helye városunkban. Bízom abban, hogy ez az eset örökre elszigetelt, egyszeri alkalom marad városunk történetében. Székesfehérvár egy békés, nyugodt közösség. Maradjon is így!”