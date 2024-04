Halkan duruzsoló gépmadár figyelte a Horvát István – Széchenyi utca kereszteződését Székesfehérváron április 9-én délelőtt, melyet nehéz lehetett észrevenni a szürkén suhanó városi galambok között. Ez a kis kamerával felszerelt drón – vagy ahogy hivatalosan nevezik: pilóta nélküli légijármű – ezúttal Csermely Péter rendőr-őrnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója számára nyújtott segítséget a közúti ellenőrzések során. Ez a kereszteződés mindig forgalmas, sosem mondható rá, hogy csendesen csordogáló, lusta autók találkozóhelye.

A rendőr-őrnagy észrevétlenül reptette a keddi közepes forgalom fölé a drónt, éppen úgy, hogy megfelelő szögből láthassa a közlekedési lámpát és az előtte elhaladó autós forgalmat is. Nem kellett túl közel kerülnie a fókuszponthoz, köszönhetően a technikai eszköz remek paramétereinek – de erről később. A lényeg az, hogy a berendezés sasszemét nem lehet átverni, így ezúttal, ha szabályszegésen kapott a rendőr-őrnagy egy autóst, segítői, Csermely Éva rendőr főtörzsőrmester és Tóth Erika rendőr őrmester, a Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrzési Alosztályának munkatársai „emelték ki a forgalomból” az érintetteket. Nem kellett sokat várni, pár percen belül érkezett is az első autós.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Még sárga volt a lámpa, így átcsúsztam rajta – mondta a feldúlt sofőr, ám a felvételen azért látszódott, hogy azon a bizonyos sárgán ő volt az ötödik, aki át akart még „csússzanni”. S míg a büntetési eljárás zajlott, a drón tovább pásztázta a kereszteződést. Ám közben azért azt is megbeszéltük, valójában mikortól „piros a piros”?

– A KRESZ azt írja elő, hogy amikor sárgára vált a lámpa, akkor a lehetőségekhez mérten meg kell állni. Ez azt jelenti, hogy a fékezéssel nem idézhetünk elő balesetveszélyes helyzetet, de ha ez nem áll fenn, meg kell állni. Ez a kereszteződés egyébként hosszan sárga, legalább négy autó átment rajta, mire pirosra váltott. Vagyis volt idő felkészülni a megállásra. Mi onnantól számítjuk a szabályszegést, ha a lámpa már piros és az autó első lökhárítója túlahalad a lámpa előtti, megállást jelző felfestési vonalon – magyarázta a rendőr-őrnagy.

A riport során alkalmazott pilóta nélküli légi járművet tavaly szerezte be a rendőr-főkapitányság, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával, mesélte mindeközben Csermely Péter.

– Azóta használtuk már személykeresésre, továbbá közlekedésrendészeti akciókban is, mint például piros lámpánál való áthaladás, kötelező haladási irány és Állj – elsőbbségadás kötelező! tábla figyelmen kívül hagyása bizonyítására – tette hozzá a rendőr, s már érkezett is a következő szabályszegő. Ő ugyan sosem menne át piros lámpán – állította a sofőr, egészen addig, míg maga meg nem győződhetett ellenkezőjéről a bemutatott felvétel segítségével. Mit volt mit tenni, a szabályszegés bizonyítást nyert. A drónt a kapitányság megyei szinten használja, így bárhol felbukkanhat: legutóbb Bicskén és Móron ellenőriztek vele, de Székesfehérváron is heti szinten van levegőben. Dunaújvárosnak már van saját drónja, s hamarosan Gárdony is szeretne beszerezni egyet, árulta el a rendőr-főkapitányság munkatársa.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– A pilóta nélküli légi járművel való ellenőrzés előnye, hogy a szabályszegések dokumentálása, a felvételeknek köszönhetően, biztosított, valamint viszonylag nagy távolságból lehet minden szabályszegést dokumentálni. Ezeket a felvételeket bizonyítási eljárásokon fel lehet használni – szögezte le a rendőr-őrnagy, aki, hasonló engedéllyel rendelkező kollégáival egyetemben rendszeresen alkalmazza az eszközt a Horvát-Széchenyi kereszteződésen kívül például a Szent Flórián körút és az Aszalvölgyi út kereszteződésében, valamint az M7-es autópályán. Ez utóbbi helyszínen a leállósáv használatát ellenőrzik a rendőrök a drón segítségével. Amely egyébként balesetek helyszínén szintén remekül helytáll, a légi felvételek ugyanis sokat segíthetnek a helyszínrajzok elkészítésében és a felülről látható nyomok is jól jöhetnek a bizonyítási eljárások során, tudtuk meg.

De hogy mit is tud ez a rendőrségi szerkezet? Az eszköz, mutatott rá Csermely Péter, 3 kilométer távolságra el tud repülni a távirányítóval ellátott monitor kezelőjétől, amely persze városi környezetben lényegesen kisebb távolság: 7-800 méter. A drón 4K-s felvételeket készít, s a jogszabályok szerint 120 méter magasságig alkalmazható. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy akkumulátorral 35 percig képes a levegőben maradni a szerkezet, de ez bizony nem azt jelenti, hogy egy ellenőrzés fél óra alatt lezajlik – a rendőrautóban ugyanis még további három akkumulátor várja a beüzemelést. 56-szoros hibrid zoommal rendelkezik, ez teszi lehetővé, hogy 300 méterről olvasható például egy rendszám.

A rendőrségnek azonban van még egy drónja, tette hozzá a rendőr-őrnagy -, amellyel ugyan „csak” 25 perc a repülési idő, mivel jóval nagyobb testű, mint a nekünk bemutatott társa. Ám ennek a gépnek a 30-szoros optikai zoomja komolyabb lehetőségeket tartogat, mint a másik: ez már 4-500 méterről olvashatóvá teszi a szabályszegők rendszámát.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

S miközben már áttérnek a rendőrök a biztonsági öv figyelésére – a lámpánál álló autósokat figyelve a szélvédőn keresztül –, a rendőrségre vonatkozó reptetési szabályok is szóba kerülnek.

– A rendőrségre nem egészen ugyanazok a szabályok vonatkoznak a pilóta nélküli légijárművek alkalmazása tekintetében – tudtuk meg. – Vannak ugyanis speciális szabályok, melyek a pilóta nélküli állami légi járművekre vonatkoznak: a rendőrségnek például lakott terület feletti repüléshez nem kell eseti légtér engedélyt kérni, elég a megfelelő alkalmazás használata. A 120 méter maximális repülési magasság azonban rájuk is érvényes, mégpedig azért – árulta el Csermely Péter –, mert 150 métertől kezdődően már repülőgépek is szállhatnak a légtérben. – Mindezek mellett alapvetően „a látva repülés” szabályait kell követnünk nekünk is. A rendőrségi drón azonban repülhet tömeg fölé. A kezelő képzés éppen ezért sokkal komolyabb is, mint egy polgári használat esetén: a Közszolgálati Egyetem négyhetes képzését követően veheti kezelésbe a rendőr ezt az eszközt.

Az ellenőrzés mindeközben folytatódott, az idő azonban, ahogy a légijármű, viszont gyorsan repült. Még így, négy akkumulátor segítségével is.