Fejér Vármegye is felkerült a térképre, bár nem minden esetben rossz irányba mozdultak a statisztikai számok! Míg például a testi sértés esetében nem igazán mutatkozott változás az előző időszakhoz képest, addig az ittas vezetés tekintetében javuló eredményeket láthatunk.

Ne lopj

A fenti gondolat, már a Bibliában is olvasható parancsolat, ami az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolná, de úgy tűnik, ebben a tekintetben is rosszabb a helyzet mint korábban. A lopások számában országosan átlagosan 5 százalékos emelkedés volt megfigyelhető, de az átlagnál jóval nagyobb mértékben, 37 százalékkal nőtt a lopások száma Hajdú-Bihar vármegyében. A második helyen Pest vármegye futott be, 20 százalékos esetszám-növekedéssel, amit a harmadik helyen 17 százalékos megugrással Tolna vármegye követett. De legalább 10-15 százalékos emelkedést regisztráltak Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Heves és Békés vármegyében is.

Ehhez képest a 2023-ban meglepően jól teljesítő Nógrád megyében a lopások 20 (!) százalékkal csökkentek, de Veszprém is 13, míg Baranya és Győr-Moson-Sopron is 11-11 százalékos esést tudtak felmutatni. Mindezeken felül csökkenést regisztráltak még Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szamár-Bereg, Bács-Kiskun, Zala és Somogy vármegyékben is.

Ittas vezetés, részeg sofőrök

Jó hírnek számít, hogy országos viszonylatban 7 százalékkal visszaesett az ittas/bódult vezetések száma, azért nem minden vármegyében volt pozitív a változás iránya. Hajdú-Biharban például 32 százalékkal emelkedett az ittas vezetések száma: 433-ról 573-ra. De ugyancsak magas, 15 százalékos emelkedés volt megfigyelhető Tolna megyében, és 10 százalékos Vas megyében. És ugyanígy nőttek a számok Veszprémben és Bács-Kiskunban is.

Ezzel szemben Nógrád vármegyében 29 százalékkal csökkent az ittas vezetések száma, de Hevesen is 23, míg Fejér és Békés vármegyében egyaránt 22-22 százalékkal esett vissza az ilyen jellegű bűncselekmények száma. De magas, több mint 10 százalékos hanyatlást produkált Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Baranya, Csongrád-Csanás és Borsod-Abaúj-Zemplén is.

Testi sértés

A testi sértéseket tekintve Baranya vármegyében összességében 18 százalékkal jelentettek több esetet 2023-ban, 2022-höz képest. A második helyen holtversenyben Veszprém és Bács-Kiskun végzett egyaránt 13-13 százalékos esetszám-emelkedéssel. Miközben a dobogó harmadik fokán Pest vármegye állt 8 százalékos változással. Ehhez képest például Fejér megyében nem változtak a számok, de érdemben olyan vármegyékben sem volt változás, mint Zala, Budapest, Komárom-Esztergom vagy Szabolcs-Szamár-Bereg. A lista másik oldalán viszont óriási zuhanással Győr-Moson-Sopron vármegye található, itt a testi sértések száma 43 (százalékkal esett vissza. Így míg 2022-ben 331 regisztrált eset volt, addig 2023-ban már csak 188. De ugyancsak 30 százalékkal kevesebb eset történt Csongrád-Csanádban, és 18 százalékos esést mértek Somogyban. 15 százalékos volt viszont a csökkenés Nógrádban, 14 százalékos Békésen és 12 százalékos Vas megyében. Az arányokból kiolvasható, hogy országosan ha nem is sokkal, de átlagosan azért 4 százalékkal csökkent a testi sértések száma.

Összesített eredmények

Az összes bűnelkövetés számait vizsgálva azt láthatjuk, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében például teljességgel kilőttek a bűnesetek. Azok száma ugyanis egyetlen év alatt, 2022-2023 között 40 százalékkal emelkedett. 5525 eset helyett tavaly már 7748 esetet regisztráltak. Ugyancsak magas, 28 százalékos emelkedést láthatunk Hajdú-Bihar vármegyében, ahol az esetszámok 5608-ról 7159-re ugrottak. De dobogós esetszám-emelkedés volt megfigyelhető Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, ahol alapvetően is nagyon magas bázisról, 12852-ről 15108-ra emelkedett a bűncselekmények elkövetésének a száma, ami arányaiban 17 százalékos emelkedés. 10 százalék felett nőtt még a bűnelkövetések száma Pest, Komárom-Esztergom, Vas, Tolna, és Csongrád-Csanád vármegyékben is, miközben például érdemi változás Budapesten nem volt, akárcsak Heves vármegyében sem. Az érme másik oldalán viszont Nógrád megyében jócskán, 14 százalékkal csökkent az elkövetések száma, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is 9, míg Győr-Moson-Sopronban 6 százalékkal estek vissza ezek a számok.