Bármennyire ellentmondásos is, a négyes szimbolikus jelentése a szakértők szerint a stabilitással foglalkozik, és maga a szám minden dolog megalapozott természetére hivatkozik. Olyan fix dolgokra is gondolhatunk a négyessel kapcsolatban, mint a négy évszak, a négy irány, vagy a négy elem. Az ezoterikához értők szerint az elképesztően erőteljes esszenciákat négyzet alakú csomagba tesszük, és szerintük az is elmondható, hogy a négyes szilárdságot, nyugalmat és otthont jelent.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Elindult egy sorozat

Ezzel némileg szemben megy az a balesetsorozat, ami az elmúlt héten a 81-es főút 4. kilométerköve körül történt. Április 16-án egy építőanyagokat szállító nyerges vontató pilótája már majdnem beterelte a nagyváros belterületére a járművet, de az utolsó pillanatban és méterekben félrehúzódott, megállt, majd a kamion, álló helyzetéből kilendülve bedőlt az út menti, fűvel benőtt, közepesen mély árokba.

Öt nappal később, április 21-én, ugyanott tartott egy kamion, ám ez nem ponyvás volt, mint az első, hanem tartályos, és a fényes henger mélye sem téglákat rejtett, mint a korábbi áldozat platója, hanem izocukrot. A katasztrófavédelem jelentése szerint nem történt nagyobb baj, szerencsére.

–A helyszínre riasztott székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és segítettek a sofőrnek lejutni a kamionról. A tűzoltók átvizsgálták a járművet és környékét, és megállapították, hogy az izocukros tartály nem rongálódott meg, és nincs üzemanyagfolyás sem–fogalmazott a katasztrófavédelem.

Utóbbi megállapítás azért is fontos, mert a tartálykocsi már az árok lényegesen mélyebb szakaszán landolt, ahol áteresz és vízfolyás is volt, mely akár a száz méterrel arrébb sorakozó halastavakban is kárt tehetett volna, ha izocukrot, vagy kőolajszármazékot juttat az élő vízbe.

Április 22-én teljes útzár és hatalmas plusz menetidőt okozó terelések mellett kimentették a tartálykocsit a géppel együtt.