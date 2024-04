A Zsaru magazin írta meg: a címben megnevezett tolvaj előbb biciklikereket lopott, majd gyűjtött hozzá egy vázat is hátsó kerékkel, később elvitt egy komplett kerékpárt. A darabokat "összegyógyította", így kettő biciklit rakott össze, majd eladta őket. Meglett ő is és a kerékpárok is!

Erlich Flórián őrmester, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozója mesélt a lapnak

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru

Még tavaly október 25-én egy dunaújvárosi munkásszállóról érkezett a bejelentés, hogy valaki elvitt egy biciklit, de az első kereke nélkül. Majd ugyaninnen egy másik bringáról lopott hozzá első kereket. Még ezen a napon visszatért, és a (lelakatolt) kerékpárok közül ismét elvitt egyet, immár hiánytalanul. Ezt később a saját tulajdonosa fedezte fel a helyi zálogház kirakatában. Az előzőt pedig eladta.

Erlich Flórián őrmester, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozója elmesélte a lapnak, hogy a kamerafelvételekből elég jó minőségű fényképet lehetett készíteni a - mint kiderült- hajléktalan tettesről, akiről hamar ki is derült, kicsoda. - Decemberben mindkét kerékpárt vissza tudtuk adni a sértetteknek. Már csak az elkövetőt kellett megtalálnunk. Bejelentett lakcíme nem volt, így körözést adtunk ki ellene. Mivel időközben Budapestre ment, és huzamosan ott tartózkodott, csak március 2-án sikerült elfogni: a Készenléti Rendőrség járőrei a VII. kerületben igazoltatták, majd M. József a gyanúsítást követően beismerte a bűncselekményeket, miként azt is, hogy anyagi haszonszerzés céljából követte el azokat - nyilatkozta a rendőr.

A férfit lopással gyanúsítják, jelenleg szabadlábon várja az ügy folytatását.