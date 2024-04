A napokban lettünk figyelmesek egy - közösségi oldalon közétett - figyelemfelhívásra, miszerint valaki apró mágnest tett egy Horvát István lakótelepi társasház bilétával nyíló (tehát nem kódos) bejárati ajtajába, emiatt az nem záródott rendesen.

A posztot és az ott közzétett képet a szerző engedélyével közöljük, akinek pont az volt a célja, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon, milyen trükkökkel "dolgoznak" a besurranó tolvajok.

"Társasházban lakunk. Tegnapi napon (bilétával) nyitottuk a lépcsőház ajtót, és a lányom észrevette, (előbb tolta az ajtót, minthogy a bilétát odaérintettem volna) hogy bár piroson jelzett a gomb, de az ajtó nem volt zárva. Konstatáltuk, hogy elromlott a zár, de mégis azért ránéztünk, hogy miért nem záródik. Alig észrevehetően, szépen oda volt illesztve egy apró darab mágnes. Ettől ugye a megszokott mozdulatoknál nem tűnhetne fel, hogy nem zár rendesen és bárki bemehet a lépcsőházba. Biztosak vagyunk benne hogy nem véletlenül volt odatéve. A poszt figyelemfelhívás a társasházban élőknek, és ha már egy besurranást megelőzök vele, akkor elérte a célját." - így fogalmazott eredeti bejegyzésében Nemes Renáta, melyre számos hozzászólás érkezett pár nap leforgása alatt.

Volt, ahol szimplán lehajlították az ajtó másik felének nyitó fülét, derül ki egy kommentből, más arra figyelmeztetett, hogy pár perc alatt sajnos bárki tud olyan kártyát készíteni, amivel bejuthat a lépcsőházakba. Sőt, sajnos telefonnal is tudnak RFID-kártyát másolni - írták. Megkeresésünkre Renáta hozzátette, sajnos korábban volt már elszenvedője besurranásnak, 13 éve.

Akkor egy 2 hetes telefonomat vitték el a konyhaasztalról, és anyósom táskáját. Azért is írtam a posztot, hogy minél több hasonló esettel ismerkedjenek meg a lakók! Éppen a napokban a közös képviselő említette, hogy vastag celluxot is használnak a lépcsőház ajtóknál.

A fenti történet kapcsán megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatát, s a következőket kérdeztük: mi a tapasztalat, mennyire szokták "besurranók" kijátszani (kikódolva például) a nem kulccsal nyíló ajtókat, volt-e példa erre a közelmúltban, hogy így jutottak be lakásokba? Az elmúlt időszakból tudnak olyan konkrét eset(ek)ről, hogy lakótelepi lépcsőházba jutottak be illetéktelenek úgy, hogy akár sikerült tovább is jutniuk, a lakásokba? Történt-e feljelentés mágneses zár-rongálás miatt akár, amikor erővel próbáltak bejutni tolvajok? Milyen trükkökre figyeljenek a lakók, hiszen a fent részletezett módszert is csak a véletlennek köszönhetően fedezte fel a poszt írója?

Amint válaszokat kapunk a rendőrségtől, megosztjuk olvasóinkkal.