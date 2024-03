Perkáta egy félreeső részén, a szőlőhegyen található az az ingatlan, ahová nemrégiben hívták a Fema állatmentő egyesületet. A szervezet csütörtökön ki is szállt a helyszínre, hogy felmérje a helyzetet, ahol az elmondottak szerint rengeteg, több tucat kistestű kutya él, méltatlan körülmények között.

– Névtelen bejelentést kaptunk, a környék lakói lettek ugyanis figyelmesek arra, hogy sok a kutyus a telken. Néha látják ugyan a tulajdonosokat, akikről annyi információjuk volt, hogy állítólag menhelyet akarnak létrehozni a területen. Bár hogy ez mennyiben igaz, nem tudni, hiszen a látott körülmények egyáltalán nem erre utalnak – árulta el a feol.hu-nak Turczer Edina, a Fema vezetője. Már kintről is látszódott, hogy rengeteg az ürülék, méltatlanok a körülmények, ám az épületbe csak estére tudtak bejutni az állatvédők. A rendőrség mellett ugyanis kihívták a NÉBIH munkatársait, így hatósági állatorvos is érkezett a helyszínre.

– Láttam már sok mindent, de ami itt volt, az orrfacsaró bűzzel, ammónia szaggal, az még nekem is sok volt – fogalmazott az állatvédő. Az épületbe hatósági kísérettel érkező állatmentők épp felmérték a terepet, amikor tudomásukra jutott, hogy a helyszínre megérkeztek a tulajdonosok is – akik azonban, látva a rendőrségi autókat, egy fordulattal távozni szándékoztak. Ez persze nem sikerült nekik – mesélte az állatmentő szervezet vezetője.

A házon belül először egy anyakutyát találtak egy kölyökkel egy pici szállító dobozban, ellátás nélkül. Beljebb, ahol két helyiség volt összenyitva: egy másfél négyzetméteres ketrecben két felnőtt, nagyobb testű kutyával találkoztak, szintén ellátás nélkül. E mellett, kisebb ketrecekben fedezték fel a kettesével, hármasával tartott hím csivavákat - összesen nyolcat A többi húsz – négy mopsz és tizenhat szuka csivava – pedig szabadon volt a 25-30 négyzetméteren. Az ellátásuk – árulta el az állatvédő - nem volt biztosítva, élelem, víz nem vagy alig volt előttük. Az állatok az ürülékkel teli, bűzös padlón élték a mindennapjaikat.

– Megtörtént a szemlézés, felvették a jegyzőkönyvet, a hatóságok pedig ezek mentén folytatják a munkát – tette hozzá a Fema vezetője, ahogy azt is: a kutyákat lefoglalták, egyesével megszámozták, fotózták őket, majd elvitték a Fema telepére. A lefoglalt kutyákra most tizennégy nap karantén és számtalan orvosi vizsgálat vár, melyeket a rendőrségnek is be kell mutatniuk majd, hogy kiderüljön, használhatták-e szaporításra az állatokat.

