A Zsaru azt írja, a fehérvári nyomozók pár hét leforgása alatt rábukkantak a többszörösen körözött 47 éves, helyu férfire, aki nem kezdte meg fegyházbüntetése letöltését. Rámutatnak, jelentős értékre elkövetett csalás és súlyos testi sértés miatt is indult ellene eljárás. Mielőtt belekezdünk a történet szemlézésébe, egy tételmondat: általában minden bujdosó hasonlít abban, hogy családtagnál vagy ismerősnél keres búvóhelyet, és szent meggyőződésük, hogy nem találnak majd rá.

Történetünk szereplőjének körülbelül minden felkutatott ismerősen egy Fejér megyei kistelepülésen lakik, így nem volt könnyű úgy nyomozásba kezdeni, hogy félő: azonnal leadja a falu egyik vége a másiknak, rendőrök keresik a bújtatottat. Molnár Krisztián főtörzsőrmester, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztály felderítő alosztály nyomozója elmondta, az adatgyűjtés során egyre valószínűbbnek tűnt, hogy a keresett személy összejött a korábbi élettársával, aki egy Somogy vármegyei faluban élt, így egyre valószínűtlenebb volt, hogy még Fejérben lenne. A rendőrök felvették a kapcsolatot somogyi kollegáikkal, a terület körzeti megbízottjával. Egy rejtekhelyről is értesültek, amit a ház korábbi - egyébként büntetett előéletű lakói - alakítottak ki. Az ex pedig gyermekével nem is olyan rég költözött az említett házba.

A történetet Molnár Krisztián főtörzsőrmester, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztály felderítő alosztály nyomozója mesélte el a Zsaru magazinnak

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru

A nyomozó felidézte, amikor a vályogházat először szemügyre vették, bennük is megfogalmazódott, hogy ezek a vastag falak alkalmasak lehetnek zug kialakítására. "A hajnali rajtaütéskor körbevették az ingatlant a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységének (mekta) munkatársai." - írja a magazin.

A mekta egyik tagja rögtön kiszúrta, hogy egy kétajtós szekrény hátlapja lejjebb csúszott, és ahogy bevilágított a résbe, megpillantotta mögötte a keresett férfit.

- A bútor mögött egy kb. 30 centiméter mély, 60 cm széles és 180 cm magas mélyedés volt a falban, amelyen az is látszott, hogy régebben vájhatták. Tizenöt éve vagyok rendőr, de ilyen búvóhelyet még nem láttam. Azon már kevésbé csodálkoztam, hogy ezzel együtt cserélt gazdát az ingatlan - mondta Molnár Krisztián.

A történet vége nem is lehet más: a körözöttet elszállították a büntetés-végrehajtási intézetbe, s megkezdte 3 év 6 hónapos szabadságvesztését. "Ennél azonban hosszabb, falak mögötti tartózkodásra kell berendezkednie, mert súlyos testi sértés és egy 15,5 millió forintos csalás miatt is indult vele szemben eljárás." - zárja a cikk.