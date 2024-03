Ahogy a közelmúltban megírtuk, egy sofőr szívinfarktus-gyanús állapotában csak annyira volt képes, hogy segítségért dudáljon az autójában. Az eset február 18-án történt, és röviden a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán adott hírt róla. Most egy hosszabb verzióval a Zsaru magazin jelentkezett, melyben megszólalt a rendőr és járőrtársa, akik azonnal észlelték a bajt, és az idős férfi segítségére siettek. Elmesélték, pontosan mit is tapasztaltak ezen a februári napon.

Dér Attila törzszászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály szolgálatirányító parancsnoka és Birtalan József, a Kápolnásnyék és Környéke Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja a két főszereplőnk, akik ekkor együtt láttak el gépkocsizó járőrszolgálatot, és épp a Tópart utcába hajtottak.

"Már messzebbről hallani lehetett a rendszertelen és nem túl hangos dudálgatást, aztán ahogy a szemközti sávban mellé értünk, azonosítani is tudtuk a kürthangok forrását. A korzóval párhuzamos parkolósávban állt, és bár nem láttunk benne senkit, mindketten biztosak voltunk abban, hogy valami nincsen rendben" – idézte fel a Zsarunak Dér Attila. Ahogy kollégája benézett a kocsiba, rögtön látta, hogy egy 60 körüli férfi fekszik a sofőrülésről a másikra dőlve. Azonnal hívták a 112-őt, a sápadt férfi ekkor még eszméleténél volt, bár pulzusát már alig érzékelték.

A cikkből továbbá az is kiderül, amíg volt ereje a kocsiban ülő férfinak, felhívta a családtagjait, majd pedig legalább tíz percen át dudált már, mégsem ment oda senki, pedig vasárnap volt, amikor sok járókelő megfordul a korzón, ahol ráadásul üzletsorok is vannak. Szerencséje volt, mert a páros gyors intézkedésének hála, a mentők kiérkezéséig, értékes perceket nyertek.

"Próbált volna felülni, de mondtam neki, hogy inkább maradjon nyugalomban. A fejét is csak annyi időre emeltem meg, amíg vizet adtam neki. Halkan beszélt, de megadta a személyi adatait. Kiderült, hogy 62 éves, és azt is elmondta, hogy hozzávetőleg negyedórával korábban szédült meg és kezdett el zsibbadni vezetés közben, de annyi ereje még volt, hogy megálljon. Akkor még nem gondolta, hogy egyik pillanatról a másikra rosszabbodni fog az állapota, ezért csak a hozzátartozóit hívta, akik úton is voltak a korzó felé. Ezután viszont annyira meggyengült, hogy már ülni sem bírt. Képtelen volt telefonálni, csak a dudát tudta úgy-ahogy nyomkodni." - idézi a rendőrök visszaemlékezését a magazin. A férfi már jobban van, otthonában lábadozik.

A Zsaru arról is beszámol, a két férfinek nem ez volt az első közös életmentése. A régebbi esetnél az tűnt fel nekik, hogy egy lakóház kerítésén két ételcsomag is lógott, és tudták, idős férfi lakik a házban. Mikor behatoltak az épületbe kiderült, a ház lakója sztrókot kapott, de szerencsére akkor is időben érkezett a segítség.