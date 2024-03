Egy szabadbattyáni, nagytestű házőrző segítségkérő tekintetét fordította megtalálóira egy vízóraakna mélyéről napokban. Szorult helyzetéből végül a tűzoltók mentették ki: kötelet nyújtottak a "nagy jószágnak", aki végig szelíden és türelmesen tűrte a mentőakció mozzanatait.

Varga Csaba tűzoltó főtörzsőrmester, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltójának képein már a boldog végkifejletet láthatjuk, akiről a poszt írója is ekképp nyilatkozik: "Csak bizalommal lehet belenézni ezekbe a kék szemekbe". Az ebnek a kisebb riadalmat leszámítva, szerencsére nem esett baja.

Egy kommentből is tudjuk: a kutyus azóta is jól van, és a negatív, elítélő hozzászólóknak üzente az illető: baleset még a leggondosabb gazdik körében is előfordulhatnak!