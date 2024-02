A Zsaru magazin terjedelmes írást közölt a napokban egy 28 éves kápolnásnyéki férfiről, aki nem csak, hogy nem hagyta abba volt barátnője zaklatását, de még a hallgatói jogviszonyát is megszüntette. És ez még csak a jéghegy csúcsa...de kezdjük az elején!

Combon rúgta a támadó

A történetszál egészen 2022-ig nyúlik vissza: a nő már december 26-án bement a kapitányságra, és feljelentést tett korábbi párja ellen. Mint elmondta, folyamatosan szidalmazó sms-ekkel bombázta a férfi, sőt még az autója gumijait is megrongálta. Fél év leforgása alatt másodszor! A kezdeti kérlelés, miszerint kezdjék újra kapcsolatukat, fokozatosan durvult: tönkretételt és kicsinálást helyezett kilátásba, ha a nő nem fogadja vissza. Aztán már a tettlegességtől sem riadt vissza. 2022 júniusában már - a nő feljelentése alapján - rárontott egy maszkos, kapucnis férfi, aki combon rúgta (éppen ott, ahol nem sokkal korábban műtötték), majd még többször hasba is vágta. Mint az áldozat elmondta, a támadója testfelépítésre hasonlított az exre, majd „Megérdemelted, te b…dös k…rva!” felkiáltásból egyértelműen be is azonosította.

Fémtárgyak, mindegyik gumiabroncsban. Ezt kétszer is megcsinálta... Fotó: Szabó Gabriella, rendőrség

A legközelebbi incidens októberben történt, amikor a férfi berontott a sértett otthonába, felkapta a nő mobiltelefonját, majd elszaladt. A férfi - miután a nő volt anyósának jelentette a történteket - fél óra elteltével újra megjelent, és visszaadta az ellopott mobilt. A férfi az új udvarlónak is küldött fenyegető üzenetet. "Olyan fenyegetőn fogalmazott, hogy a férfinak elment a kedve a további ismerkedéstől, és kilépett az alakuló kapcsolatból." - nyilatkozta a lapnak Kulák Zoltán főhadnagy, fővizsgáló.

A történet egyik pikantériája

A zaklató Svájcban dolgozott, ezt többször exe orra alá is dörgölte, hogy nem tehet semmit, mert oda nem ér el a zsaruk keze...Tévedett. A férfi épp egyhetes szünetre érkezett haza svájci munkahelyéről, ekkor a fent említett főhadnagy kihallgatta. A férfi mindent tagadott. "Nyomatékosan figyelmeztettem, hogy a sértettet többé ne zaklassa, de ennek sajnos nem volt foganatja. Épp ellenkezőleg!" - emlékezett vissza a rendőr.

Tavaly júniusban a nő ismeretlen elkövetővel szemben tett feljelentést a Gárdonyi Rendőrkapitányságon, mégpedig azért, mert mindenét meghekkelték. Nem tudott belépni a közösségi oldalaira, levelezéshez használt programjaiba, semelyik alkalmazásába, a jelszavak mindenhol érvénytelenné váltak. De a legmeghökkentőbb: valaki a Neptun-fiókját is feltörte, és ezen keresztül megszüntette az egyetemi hallgatói jogviszonyát, pont a mesterképzés negyedik évfolyamának vizsgaidőszaka előtt.

"A sértett erről úgy értesült, hogy a felsőoktatási intézmény ajánlott levélben küldte el a postacímére a jogviszony megszűnéséről szóló határozatot" - olvasható a cikkben, és az is, hogy ekkor már a nőt is láthatóan megviselték a történtek. A főhadnagy megtette a szükséges intézkedéseket.

Kulák Zoltán főhadnagy, fővizsgáló hiába figyelmeztette a kápolnásnyéki férfit, nem hagyta abba volt párja zaklatását. Miután a sértett hallgatói jogviszonyát is megszüntette, Fülöp Tamás igazságügyi informatikai szakértő is bekapcsolódott a feltárásba Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru

Felpörögtek az események

Fülöp Tamás igazságügyi informatikai szakértő is bekapcsolódott a feltárásba. A férfi édesanyjának kápolnásnyéki címéig vezettek a nyomok: itt tartózkodott rendre a férfi, mikor Svájcból hazatért. A férfi szobáját átkutatták, a többi között komputerét lefoglalták. A közelgő vizsgák miatt sietni kellett, az egyetem jelezte, hogy soron kívül hajlandók törölni a "felmondási" kérelmet, ha a nyomozók az informatikai szakértővel karöltve alátámasztják annak hamisságát, és a gyanúsított is előkerül.

A zaklatáshadjárat mértékén még maga a programozó is meglepődött. Mint a lap írja, másfél héten át csak a kápolnásnyéki férfi számítógépével foglalkozott. Kiderült, a férfi, mikor lelépett a nő telefonjával, kémprogramot telepített rá. Így szerezte meg áldozata jelszavait és kódjait. Szöveges fájlokat is talált, 10 ezres nagyságrendben, melyek mind a sértett tevékenységeit dokumentálták.

Annak is nyoma volt, hogy a maszkos támadás előtt annak nézett utána a férfi az interneten, hogyan lehet valakinek külsérelmi nyom nélkül fizikai fájdalmat okozni. A gyanúsított rendelni is akart a sértett bankkártyájával, de szerencsére ez meghiúsult, mert a nő ujjlenyomat-felismeréssel védte.

A hallgatói jogviszony megmenekült

Az egyetemmel sikerült tisztázni a kialakult helyzetet, a nő folytatta tanulmányait. A férfi a mai napig nem tett beismerő vallomást, "bár az ügyészség álláspontja szerint ezt a bizonyítékok mennyisége nem is teszi szükségessé." - foglalta össze a nyomozó. "Más bűncselekmények gyanúja miatt egy második igazságügyi informatikai szakvélemény is készült, de ez már az ügyészségi vádemelésben fog szerepelni, számunkra a nyomozás véget ért." - tette hozzá.

Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru

Hogy mivel gyanúsítják a férfit?

Idézzük: "információs rendszeren folytatott kommunikációs tartalom kifürkészésének és az észleltek technikai eszközzel történő rögzítésének 12 365 tételre vonatkozó bűntette, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette, jelentős érdeksérelem okozásával elkövetett, tiltott adatszerzés bűntette elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett, zaklatás vétsége, jogtalan megszerzéssel elkövetett közokirattal visszaélés vétsége, magánokirat felhasználásának vétsége, technikai intézkedés megsértésével vagy kijátszásával történő jogosulatlan belépéssel vagy a belépési jogosultság kereteinek túllépésével vagy annak megsértésével történő bent maradással elkövetett információs rendszer vagy adat megsértésének vétsége, továbbá jelszó vagy számítástechnikai program készítésével, átadásával, hozzáférhetővé tételével, megszerzésével vagy forgalomba hozatalával elkövetett információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszásának vétsége."

A cikkből kiderül, a férfi szabadlábon védekezhet, s a jelek szerint abbahagyta a zaklatáshadjáratot.