Noha a szerelvény nem Fejérben, hanem a szomszéd megyében ütközött az állattal, a mozdony meghibásodott s annak elvontatásáig Városlőd-Kislőd és Ajka között szünetelt a forgalom – ez pedig a MÁV beszámolója szerint kihatással volt néhány reggeli vonat menetidejére is, amelyek így akár 20-40 perccel később érték el úti céljukat, a kijelölt állomásokat.

Ebből kiindulva afelől érdeklődtünk a vasúttársaságnál, hogy Fejérben mennyire gyakoriak a vadgázolások, s ha megtörténik egy ilyen eset, mi az előírt protokoll, amely szerint az érintetteknek el kell járniuk. A MÁV válaszából kiderül, hogy 2023-ban Magyarországon 658 vadgázolás történt – ebből 39 Fejér vármegyében –, amelyek során a vonat őzet, szarvast, vaddisznót, valamint nagytestű madarat ütött el. A legtöbb vadgázolás október, november és december hónapokban történt. Tavaly legtöbbször a 30-as vasútvonalon, vagyis a Polgárdihoz tartozó Kiscséripuszta és Balatonaliga közötti szakaszon gázolt vadat a vonat a vármegyében, illetve a 20-as vasútvonalon Sárszentmihály és Csór–Nádasdladány között – tudtuk meg a válaszból.

Sajnos nem ritka a csütörtökihez hasonló eset, az, hogy a vonat egy-egy ilyen találkozás során megrongálódik. Mi több, az is előfordul, hogy időnként szolgálatképtelenné válik, ahogy az ezen a napon is történt. Az ilyenkor szükséges protokollt tekintve "vadgázolás esetén a mozdonyvezető a menetirányítónak és a következő állomáson tartózkodó forgalmi szolgálattevőnek jelzi a balesetet. A menetirányító és a forgalmi szolgálattevő feladata bejelenteni az illetékes szervezeteknek a gázolást. A kár mértéke az állat méretétől is függ. Nagyobb állat esetén a mozdonyvezető megvizsgálja a szerelvényt, és felméri, hogy tudja-e folytatni az útját."