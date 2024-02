Ahogy azt Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője tájékoztatása alapján megírtuk két mentőhelikopter és 16 mentőautó érkezett a helyszínre. Egy férfi életét vesztette, négy embert – köztük egy gyermeket – súlyos sérülések, 14 embert – köztük egy gyermeket – könnyebb sérülésekkel láttak el.

Fotó: Déri Brenda / FMH

A súlyos baleset nyomai egy nap elteltével már-már nem is látszódtak, kivéve azt a részt ahol a két oldalt elválasztó korlát húzódik. De a hétfő délelőtti órákban a szakemberek már ennek a helyreállítását is megkezdték. Vélhetően hamarosan be is fejezik a munkálatokat.