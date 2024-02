Az Ercsi Rendőrőrs munkatársai február 21-én akciót szerveztek és ellenőrizték a települést, valamint a város külterületét. Az akció során megvizsgáltak több tehergépkocsit és egyéb, rakományt szállító járműszerelvényt is. Az észlelt szabálytalanságok miatt különféle szankciókat alkalmaztak a rendőrség munkatársai, akik hulladéktűz oltásában is részt vettek és megakadályozták a tűz továbbterjedését - számolt be a rendőrség közösségi oldalán.

A rendőrök munkáját segítették a helyi vadásztársaság és az önkormányzat képviselői is.