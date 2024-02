Portálunk nem először számol be hasonló esetekről, a teljesség igénye nélkül idézünk fel párat. 2016-ban olvasónk azt írta, a Bregyó-közben lett figyelmes egy férfire, aki a sportcentrum közelében mutogatta és fogdosta a nemi szervét. Ugyanebben az időszakban érkezett hozzánk megkeresés ugyanebben a témában egy másik forrástól is, aki szerint egy férfi a Gyümölcs utcában, lányoktól kért útbaigazítást, miközben magához nyúlt. De ugyanabban a cikkben arról is beszámoltunk, hogy a Salétrom utcából is érkezett feljelentés a rendőrségre hasonló eset miatt, ahol egy 14 éves lány volt a mutogatós szatír áldozata. Szerencsére ezekben az esetekben is sikerre vezetett a nyomozói munka, a többi között egy 27 éves férfit is kihallgattak gyanúsítottként. A rendőrséget idézve: "Székesfehérváron az elmúlt egy hónapban három büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen szeméremsértés vétség gyanúja miatt."