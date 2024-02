Miután hirtelen összeesett, többen is rögtön odaszaladtak hozzá, köztük két szabadnapos katona, akik mentőt hívtak és a mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálták a beteget – írta meg közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a férfi ekkor már nem lélegzett, így a telefonos instrukciók alapján a helyszínen lévők azonnal megkezdték az újraélesztését, miközben a mentésirányító nemcsak a legközelebbi mentőegységet riasztotta, de a Szív City közösségi újraélesztő applikáción is jelzést adott le a közelben levő elsősegélynyújtóknak.

A vészjelzésre egy szabadnapos mentő reagált, aki otthonról szaladt a helyszínre segíteni. Emellett a mentő is perceken belül megérkezett, így mentők és katonák egymást váltva végezték a mellkasi nyomásokat. A férfi keringése többször visszatért, majd ismét összeomlott. Az időben megkezdett ellátás és a kitartó csapatmunka azonban végül sikerre vezetett és a férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba – zárult a történet.

