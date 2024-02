Köztudomású Bicskén, hogy a Bálint Istvánné polgármester nemcsak városvezetői minőségében, de korábban, már városi képviselőként is szívügyeként kezelte az önkormányzati tűzoltóság ügyét. A hivatásos tűzoltók mellett igen felkészült önkéntesek segítik hosszú évek óta a tűzoltóság munkáját, versenyeken nyernek, rendkívüli riasztásokon magas szakmai színvonalon vesznek részt a tűzoltásban, balesetek elhárításában, egyéb mentésekben. A gyerekek között, az utánpótlás érdekében is számos rendezvényt tartanak nagy sikerrel. A polgármester maga is önkéntes tűzoltó, a nők létszámát erősítve a bicskei „lánglovagok és dámák” sorában.

Elnöki mandátumának lejártával az eddigi BÖT-elnök, Polgár Viktor nem kívánta magát jelöltetni, most, a választás után is maradt vonuló tűzoltó. A tisztújító közgyűlésen részt vevő Bálint Istvánné elfogadta a felkérést az elnöki jelölésre, s megválasztották őt a BÖT elnökének. Nemrégiben kapott adományként új szerkocsit a testület, amelyet korábban közösségi gyűjtés előzött meg szintén Bálint Istvánné kezdeményezésére, a laktanya is felújításon esett át. Bicske város önkormányzata anyagilag is támogatja a szervezetet.