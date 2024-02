Vasárnap reggel riasztották Kápolnásnyékre a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot egy Balassa utcai állattartó telepre. A több mint 1500 négyzetméteres, szendvicspanelekből épült baromfitenyésztő telep épülete kapott lángra és terjedt át a tetőre is. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók az esethez: a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, a sárbogárdi, az érdi és a pusztaszabolcsi hivatásosok mellett a kápolnásnyéki, pázmándi és velencei önkéntes tűzoltók, valamint a szigetszentmiklósi vízszállító is bevetésre indult ezen a reggelen. A tűzoltás hosszú ideig tartott, mely után a szakemberek megbontották a tetőszerkezetet és hőkamerával átvizsgálták az épületet.

Az épület java leégett, melybe azóta sem mehetett senki, ugyanis életveszélyes állapotban van – ezt már Petrov Norbert, a baromfinevelde üzemeltetője árulta el a feol.hu-nak. Mint kiderült, épp alig volt tyúk az épületben, így ebből a szempontból kisebb kár érte a telepet.

Fotó: katasztrófavédelem

– Éppen két héten belül lett volna betelepítve az új állomány, így a lehetséges 24 ezerhez képest csak pár száz példány volt nálunk – mondta az üzemeltető, hangsúlyozva, hogy noha az épületet nagy kár érte, de annak örül, hogy senki nem sérült meg a tűzben és hogy a környék házaiban sem keletkezett kár. – Aki segített, mindenki megpróbálta tudása legjavát adni és ezért nagyon hálás vagyok – tette hozzá.

– Az istállóépületben áramkimaradást jelző riasztó volt beszerelve, ugyanis ha nincs áram, a bent lévő állatok meg is fulladhatnak. Amint jelzett a riasztó, azonnal lehetett látni, hogy baj van – emlékezett vissza a vasárnap reggelre az üzemeltető, aki úgy tudja, rövidzárlat okozhatta a tüzet. A következő feladat a romeltakarítás és az épülethelyreállítás lesz, továbbá, mivel a tartástechnológia is megsemmisült, így azt is pótolni kell majd, tette hozzá.

