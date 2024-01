A Fejér Vármegyei Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta annak a két férfinak a letartóztatását, akik kábítószert értékesítettek, egyikük 18. életévét be nem töltött személy részére is. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak egyike 2023. októbere és decembere között többször értékesített marihuánát, többek között 18. életévét be nem töltött személynek is, aki a kábítószert tovább értékesítési céllal vette meg. A gyanúsított átadott továbbá kiskorú barátnőjének egy marihuánával töltött cigarettát, amelyet a kiskorú elszívott. A másik gyanúsított 2022. áprilisa és májusa között kokaint értékesített, 2023. októberében pedig marihuánát vásárolt, amelyet továbbértékesített. A rendőrök a megtartott kutatások során többek között kokaint, illetve amfetamint foglaltak le.

Figyelemmel a több személy által történő elkövetésre, illetve arra, hogy a gyanúsítottak a kábítószer értékesítési tevékenységet több személy részére, hosszabb időn keresztül folytatták, alaposan feltehető, hogy eddig fel nem kutatott tárgyi bizonyítási eszközöket rejtenének el, semmisítenének meg, illetve egyeztetnének társaikkal, továbbá újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.

A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, a döntés fellebbezésükre tekintettel egyikük vonatkozásában sem végleges.

A rendőrség képeket tartalmazó közleménye itt érhető el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/drogterjesztok-rendorkezen