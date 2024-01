Székesfehérváron a minap történt egy szívfacsaró esemény, ami az állatbarát közösséget és a helyi lakosokat egyaránt megdöbbentette. Hubabuba, a másfél éves kiskutya kegyetlen körülmények között halt meg, ami komoly felháborodást és vitaözönt váltott ki a közösségi médiában és a helyi lakosság körében.

A feol.hu már korábban is beszámolt Hubabuba esetéről. A cikkünk megjelenését követően az elhullott állat gazdája, Bognár József jelentkezett nálunk. József állítása szerint a kutya halálának körülményei nem olyanok, ahogyan azt a nyilvánosság gondolná. A történet, amit elmondott, még felvet pár kérdést, amit érdemes lenne tisztázni.

József álláspontja

József elmondása szerint a kutya eltűnésekor Szabadbattyánba igyekezett éppen a reggeli órákban a munkahelyére. Mint minden reggel, akkor is magával vitte Hubabubát, akit a szintén Szabadbattyánban élő nagymamájánál tett le reggelente, és a munkaidő lejártával érte ment, hogy együtt térjenek haza, székesfehérvári lakásába.

József azt állítja, menet közben vette észre, hogy nincs meg a kutya, akinek póráza viszont az autó hátsó ülésén pihent. Elmondása szerint az ülés könyöktámasza éppen le volt hajtva és azt gondolta, talán Hubabuba oda bújt be, ott szimatol.

Már ennél a résznél felvetődik bennünk, hogy indulásnál helyénvalónak lehet-e találni azt, hogy a kutya a csomagtartóban matat? Nem helyezi biztonságba a hátsó ülésen, sőt, nem rögzíti?

Hubabuba hiányát csak akkor észlelte – elmondása szerint –, amikor beért Szabadbattyánba. Ekkor megfordult és a kutya keresésére indult. Állítása szerint több helyen is kereste és minden járókelőt megkérdezett, sőt, a telefonszámát is megadta mindenkinek, hogy értesítsék, ha esetleg látják Hubabubát. Ekkor telefonált öccse azzal a hírrel, hogy látta a kiskutya fotóját a közösségi médiában és felismerte. Megadta a helyszínt Józsefnek, aki odasietett. Az ott lévő hatóságokkal tárgyalt, és még abban is megegyeztek, hogy elviheti az útközben meghalt Hubabubát haza, eltemetni. A kutya nyakörvét a rendőrök lefoglalták, de megígérték a gazdának, hogy a későbbiekben azt is visszakaphatja.

És itt máris a következő kérdéses részlet:

Az ASKA Alapítvány vezetője szerint, amíg a kollégáik a helyszínen tartózkodtak, a kutya gazdája nem jelent meg. A leolvasott chip adatai egy nő nevére lettek kiállítva egyszer férjezett névre, egyszer pedig egy lánykori névre.

József viszont nekünk azt mondta, amikor a helyszínre ért, az állatmentők, a hatósági állatorvos és a rendőrség is ott tartózkodtak!

Az ASKA Alapítvány és a hatóságok információi

Ezzel ellentétben az ASKA Alapítvány és a helyi hatóságok másképp írják le az eseményeket, amelyet korábbi cikkünkben mi is közzé tettünk. Szerintük a kutyát egy autó mögött húzva vonszolták végig Székesfehérvár utcáin, ami végül a tragikus halálához vezetett. A véletlen éppen úgy hozta, hogy az alapítvány egyik önkéntese igyekezett munkába, amikor az említett autó mögé ért. Kezdetben azt hitte, valamilyen alkatrészt húz maga után, de aztán feltűnt neki a sokkal borzalmasabb valóság. Azonnal értesítette a rendőrséget és az autó rendszámát is rögzítette. A benzinkút melletti körforgalomnál aztán a kutya "leszakadt" az autóról.

Az autó azonosítását követően a rendőrség ment el Józsefért az állatvédő szerint, és azt sem érti, milyen nyakörvet szeretne József visszakapni majd a rendőröktől, mivel Hubabuba nyakában nem volt semmi. A kutyus testét sem vihette magával, mivel azt ilyen esetekben a hatósági állatorvosnak meg kell vizsgálnia!

A közösségi média hatása

A közösségi médiában heves viták alakultak ki az esettel kapcsolatban. Sokan Józsefet vádolják gondatlansággal és állatkínzással. Mások szerint a történet ellentmondásai miatt nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni. Az állatmentők több helyről is hallják az azóta felröppenő történeteket, amik szerintük sehogy sem vágnak egybe és életszerűtlenek. Senki sem látta, hogy kilométereken át egy kutyát vonszolnak végig a városon? József öccse honnan tudta, hogy hol találja gazdája Hubabubát, ha annak pontos helye valójában nem lett megadva egyik közösségi felületen sem?

A rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben. Az állatvédő szerint közben a hatósági állatorvos elvégezte a boncolást, és megállapította, hogy Hubabuba pusztulását egyértelműen a vonszolás okozta.

A történet számos további kérdést vet fel. Hogyan nem vette észre József, hogy a kutya hiányzik? Miért nem frissítette a kutya chipjében lévő adatokat, ha már egy éve nála volt Hubabuba? Miért nem volt rögzítve a kutya?

A közösség felháborodása az egekbe szökött, legalábbis József szerint, aki állítja, szerette kutyáját és családtagnak tekintette. Mint mondja, az eset óta folyamatosan zaklatják és fenyegetik őt és családját is.

Beszélgetésünket követően még szerettünk volna további kérdéseket is feltenni Józsefnek, de ezek elől már elzárkózott, mert időközben ígéretet tett a Fehérvár Televíziónak, hogy elsőként – miután lapunk munkatársával már beszélt – nekik beszél a további részletekről.

Az állatvédők viszont azt kérik, hogy akik látták az esetet vagy bármilyen adattal tudnak szolgálni az üggyel kapcsolatban, azok jelentkezzenek a hatóságoknál, hogy a rendőrség minél hamarabb ki tudja deríteni az ügyet.