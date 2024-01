A bűnbandára még az ünnepek előtt csapott le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI), azonban erről honlapján csak most számolt be a rendőrség. Eszerint a szervezet már egy éve nyomozást indított ifj. P. Zoltán és társai ellen, miután olyan információk birtokába jutott, hogy a társaság külföldről kábítószer-alapanyagokat csempészik be hazánkba, majd azokat felütve dílereknek továbbértékesíti a drogot.

A két család nyolc tagjával szemben terhelő bizonyítékokat gyűjtöttek össze a nyomozók. Kiderült, hogy a bűnbanda vezetője ifj. P. Zoltán volt, akinek édesapja igen ismert alvilági körökben: 2022-ben ő volt Európa egyik legkeresettebb bűnözője. (Hozzá köthető például a kínai pénzváltók fegyveres kirablása; őt két éve fogták el a lengyel Kepnóban, azóta jogerős szabadságvesztését tölti.) "A gyanú szerint a fiatalabb családfő vezetésével 2022 szeptembere óta hoztak be Hollandiából hazánkba amfetaminolajat, amiből aztán ifj. P. Zoltán anyjának otthonában különböző anyagok felhasználásával amfetamint állítottak elő. Majd azt dílereknek továbbértékesítették. Az illegális drogbizniszben a gyanú alapján részt vett az anyán és a fián kívül a férfi felesége, nővére és sógora is, valamint egy másik család három tagja: egy testvérpár és egyikük barátnője."

A beszámoló szerint a hálózatban mindenkinek megvolt a szerepe, a tagok pedig csak az interneten keresztül, csevegőoldalakon kommunikáltak. Voltak, akik Hollandiából hozták haza autóval a kábítószert, mások a deponálásban segédkeztek, megint mások felütötték a kábítószer-alapanyagokat és előállították belőlük az árusítható amfetamint, egyesek pedig értékesítették ezeket a dílereknek. A történet pikantériája, hogy a tagok nagy részének egyéb bevételi forrása és bejelentett munkahelye nem is volt, csak ebből az illegális üzletből tartották fenn magukat és családjukat. "Abból is jól látszik, hogy semmi nem tartotta őket vissza ettől az igencsak veszélyes tevékenységtől, hogy ifj. P. Zoltán és felesége abban a lakásban is drogot rejtegetett, amiben pár hónapos ikerlányaikkal együtt éltek. Míg a P. családdal kapcsolatban álló nő az általa bérelt műkörmös szalonban tárolta kannaszám a kábítószert."

Több tárgyat is lefoglaltak, melyeket szakértők is megvizsgáltak

Forrás: police.hu

A nagyszabású akcióra 2023. december 19-én hajnalban került sor; ennek keretében pedig Budapest mellett Székesfehérváron, Szigethalmon, Dunavarsányban és Győrben is kutatásokat hajtottak végre a szakemberek. Ezek során "a rendőrök többfajta drogot és különböző, kábítószerek előállításához és porciózásához használatos, droggal szennyezett eszközöket – így mérlegeket, vákuumos nejlontasakokat, mérőedényeket, -kanalakat, flakonokat, kannákat, bográcsokat – is lefoglaltak. A vegyületek listáján szerepel cannabis, amfetamin és számos, kábítószer felütéséhez használatos anyag is. A kutatások során több kilogrammnyi marihuána is előkerült, sőt még marihuánás csokoládé is."

A nyomozók a négy férfit és a négy nőt kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, melynek büntetési tétele öttől akár húsz évig, vagy akár életfogytig terjedő szabadságvesztés is lehet. "A gyanúsítottak közül három nőt és három férfit bűnügyi őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit időközben a bíróság el is rendelt. Ifj. P. Zoltán felesége szabadlábon védekezik, míg sógora azóta már ismét szabadságvesztését tölti, tekintve, hogy az elfogásakor reintegrációs őrizetben volt. Vagyis a börtönből korábban jó magaviselete miatt hazaengedték. Most azonban a terhére rótt bűncselekmény miatt vissza kellett mennie."