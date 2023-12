Mikor a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bejelentette, hogy csatlakoznak az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által vezetett Alcohol & Drugs elleni harchoz, nemcsak a törvény betűjét tervezték betartatni, hanem a közlekedésbiztonság szellemét is magukra öltötték. A kampány egy hete alatt nem kevesebb, mint 17 ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból – adták hírül a közösségi oldalukon.

A küzdelem színtere nem más volt, mint Fejér vármegye útjai, ahol a rendőrök éjjel-nappal szemmel tartották az ittas vagy bódult állapotban vezetőket. Az akció során 8 vezető olyan súlyosan alkoholos befolyásoltság alatt állt, hogy rossz döntésük bűncselekményként került rögzítésre.

De miért is olyan veszélyes az ittas vezetés? Az alkohol elhomályosítja a gondolkodást, lassítja a reflexeket, és torzítja a valóságot, ahogy erre a rendőrség is felhívja a figyelmet. Egy ittas sofőr a volán mögött nem csak saját életét, hanem minden úton lévő társát is veszélyezteti.

A Fejér vármegyei rendőrök nem csak azért harcoltak, hogy a közutakon közlekedők betartsák a törvényt, hanem hogy felébresszék a felelősségtudatot minden vezetőben. Ez a küldetés túlmutat a szabályokon: itt az emberi életekről és a közösség biztonságáról van szó.

Az üzenet világos:

…hogy mindenki hazaérjen!

– ami nem csak egy jelszó, hanem egy cél, amelyet minden nap elkötelezetten követnünk kell.