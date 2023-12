Az itt felsorolt események közül három Fejér megyei történet, ezek többségéről annak idején magunk is beszámoltunk.

"Minden évben van olyan riasztási adatlap, amely igazán megmosolyogtatja a tűzoltókat. Idén az egyik kollégánk rímekbe szedett egy ilyet" – emlékeztettek a katasztrófavédők. Az ominózus november eleji hétvégén Mezőfalván kútba esett egy macska, amelynek megmentését a dunaújvárosi tűzoltók versben is megörökítettek. Ezt most közösségi oldalán is felidézte a szervezet:

Este esett meg az eset, hogy a jelzett helyen

egy fedetlen kútba egy macska beleesett.

A szomszéd a nyávogást hallva a cirmost megkereste,

ám egyedül nem boldogult, ezért ezt elengedte.

A 112-t tárcsázva, a pontos helyszínt megadva

a kis bolyhos mentését a tűzoltókra hagyta.

A betongyűrűs kút alján, a lámpák fényében víz csillogott,

a lenti mélységben egy szőrgombóc nyávogott.

Deszkákon, törmeléken és köveken ült,

szegény elgémberedve, szinte megkövült.

Próbálta menteni kötéllel, vödörrel, tömlővel az egység,

de sehogy sem érte el didergő kis testét.

Ezért egyikünket hármas hurokba bújva a kútba leengedtük,

és így a cicát sikeresen megmentettük.

A szomszéd a kutat deszkával és hálóval lefedte,

ezáltal a veszélyforrást megszüntette.

Állatmentő önkéntesünk csoportképpel örökített meg minket

a fekete-fehér mancsos kalandja a tűzoltókkal itt ért véget.