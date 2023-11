Kissé provokatív az "érdeklődés", hiszen a továbbiakban aztán alá is támasztják, hogy az első havas-csúszós napon bizony nem kevés baleset történt csak a fentebb említett csákvári és gánti térségben. Eszerint vasárnap délelőtt először a a 8119-es útra szólították a tűzoltókat, mert Kőhányás után, Majk irányába egy személyautó az út melletti árokban, a tetejére borulva állt meg. Két utasa közül az egyik könnyű sérülést szenvedett. A következő esemény ugyancsak a 8119-es úton történt, a Csákvár–Gánt–Oroszlány kereszteződésben, ahol egy személyautó letért az útról, és az árokpart szélén állt meg. Ezen a helyszínen végül nem volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Harmadjára pedig a 8123-as útra vonultak, itt a Csákvár–Oroszlány kereszteződés közelében egy bálaszállító teherautónak ütközött egy személyautó, amely keresztbe fordult, ezt követően pedig az árok állította meg. Ennél az eseménynél nem történt személyi sérülés – írják a beszámolóban.

Eső és havaseső a következő napokban is előfordulhat, így érdemes felkészítenünk autónkat és magunkat a téliesebb, csúszósabb útviszonyokra. A telet jelző csapadék megjelenésével párhuzamosan pedig elindult a gumicsereroham is – aki most szeretné a hidegre felkészíteni gépjárműve tappancsait, most mindenképpen hosszabb várakozási, sorban állási idővel számoljon.