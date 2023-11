Bizonyára megéri mérni a sebességet a 81-es főúton, Söréd és Magyaralmás határában, ugyanis minden nap odatelepülnek a Móri Rendőrkapitányság járőrei, hogy ellenőrizzék a forgalom résztvevőit, betartják-e a sebességhatárokat. Most is a Székesfehérvár felé tartó autósok közeledési sebességét mérik, de a gyorsan távolodók is kaphatnak drága ajánlott levelet Szombathelyről.