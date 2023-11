Kint áll a traffipax a szokott helyen a 81-esen, vagyis a Söréd és Magyaralmás határában, a Papharaszti bekötőnél. Ám ez alkalommal nem csak ott mérik a Székesfehérvár felé igyekvők sebességét, hanem néhány kilométerrel arrébb is felállítottak egy műszert, ugyanebbe az irányba. A Magyaralmási szakaszon, a nagy lejtő kezdeténél lévő,a lánccal védett földúton is áll egy sebességmérő berendezés, és ha ez nem rettentené el a gyorshajtókat, akkor érdemes arra is figyelni, hogy Magyaralmás Fehérvár felöli bekötőjénél, a buszmegállóban is rendőrautó vesztegel, várva azokat, akik már fennakadtak a rostán. Hogy ne tartozzunk ebbe a táborba, ne lépjük túl az említett szakaszokon a 90 km/órás sebességet.