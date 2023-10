Rendőrségi ellenőrzések országszerte 43 perce

Pórul járhat az, aki vezetés közben nyomkodja a telefonját

Focus on the road elnevezéssel hirdetett közúti ellenőrzési akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, azaz a ROADPOL, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

Fotó: FMH-archív / Fehér Gábor

Ahogy a rendőrségi közlemény is írja az ellenőrzések, melyek elsősorban a menet közbeni rádiótelefon használatot ellenőrzik e hét hétfőtől, október 9-től kezdődtek és egészen október 15-ig, vasárnapig tartanak. Részletezik továbbá, hogy az ellenőrzések során nagy hangsúlyt kap a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmény is, ideértve az elektronikai eszközhasználatot. Próbáltuk megtudni a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, hogy Fejér, mely pontjain számíthatnak az autósok az ellenőrzésekre, de arról értesítettek minket, hogy ezek helyszínei nem nyilvánosak.



