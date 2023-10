Félreeső útvonalon, az Őrhalmi szőlők egyik zsákutcájában található a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Autópálya Alosztálya. Az épületen nagy betűkkel olvasható a POLICE felirat. Az M7-es autópálya innen pillanatok alatt megközelíthető. Makk Flórián rendőr őrnaggyal, az Autópálya Alosztály vezetőjével arról beszélgettünk, milyen kihívásokkal szembesülnek manapság az autópályákon a rendőrök és a közlekedésben résztvevők. Merthogy egyre nagyobb a forgalom, egyre gyorsabbak az autók és egyre jobb minőségűek az utak is.

- Ha a szabályokat mindenki betartja, akkor az autópálya is el tudja látni rendeltetését, és a lehető legbiztonságosabban és leggyorsabban tudja célba juttatni az állampolgárokat – szögezi le a rendőr őrnagy, aki vallja: elsősorban forgalomellenőrző tevékenységeikkel igyekeznek szabálykövető magatartásra rávezetni az autósokat. Persze – teszi hozzá kérdésre -, a prevencióban szerepe van a büntetési tételeknek is, de a kialakult közlekedési kultúrán ez kevésbé tud változtatni.

- Azt szoktam mondani, néha többet ér egy kötetlen beszélgetés, melynek során felhívjuk a jogsértés veszélyeire a figyelmet, mint a kiszabott helyszíni bírság.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Az autópályákon vezetők számos olyan kihívással találkoznak, amelyek más közutakon talán kevésbé vagy nem ennyire hangsúlyosan tapasztalhatók: ilyen például a figyelmetlenség – vélekedik az alosztályvezető.

- Az autópályán hajlamosak az autóvezetők „belepihenni” a monoton körülmények miatt a vezetésbe, s később veszik észre az előttük feltorlódott járműveket. Sok a túl fáradt sofőr is, akik nem állnak meg pihenni. Továbbá számos baleset adódik abból, hogy a rakományokat hiányosan rögzítik: kerékpárok esnek le autók csomagtartójáról, rakományok nyitott rakterű tehergépjárművekről, amely magas sebességnél bizony kiemelt kockázatot jelent a közlekedésben résztvevők számára.

A gépjármű állomány rendkívül megnőtt az utóbbi években, mellyel párhuzamosan a közúthálózat is folyamatosan fejlődik. Így egyre gyorsabban haladnak az autók, hiszen egyre jobb minőségű utakon haladva, egyre nagyobb teljesítményre képes autókban ülnek az emberek. Éppen ezért egy-egy baleset kapcsán mindig felmerül a kérdés, vajon ki mennyire vezet előrelátóan.

- Én 1993 óta vezetek, s azóta hordozom az oktatóm tanácsát magamban: sohasem csak az előttem haladót figyelem, hanem még az előtte lévő történéseket is. Így a váratlan helyzetek is jobban lereagálhatók, mert ha már látjuk, hogy előttünk öt autóval valaki fékez, akkor előbb tudunk reagálni mi is.

Az autók sebességének határait a legtöbben az autópályákon szeretik kipróbálni, de szerencsére Fejérben nem jellemző az extrém sebességtúllépés, tudjuk meg. Persze nem mindenki tartja be itt sem a sebességkorlátokat, mégis az ebből adódó baleset ritka, mondja Makk Flórián, s rámutat: a balesetek száma több évre visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat, így van ez az autópályákon is. Hozzáteszi: autópályák tekintetében érdekes kérdés a magyar és a külföldi sofőrök jogkövetési morálja. Az alosztályvezető 2018-as, erre vonatkozó szakdolgozatát idézi fel, de előtte elmondja: Fejér az átlagosnál nagyobb közúti forgalmat bonyolít le, amely köszönhető többek közt a Balaton-Budapest turisztikai vonalát összekötő M7-es autópályának, a 81-es főút tranzit útvonalának, a 63-as főút átmenő forgalmának is. Ezek mindegyike – hangsúlyozza - az átlagosnál nagyobb forgalmat bonyolít le, ám ez a balesetszámokban nem feltétlenül jelentkezik. Az autópályákat azonban jellemzően nem csak a magyar közlekedési szabályokat – elviekben - jól ismerő magyar sofőrök veszik igénybe. Sok a külföldi résztvevője is az itteni közlekedésnek, ám nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, ők okozzák a több balesetet. Erre vonatkozóan konkrét adatai vannak az alosztályvezetőnek: 10 éves viszonylatot vizsgálva Fejérben a magyar járművezetők, a forgalomban való részvételük arányát figyelembe véve, lényegesen több balesetet okoznak, mint a külföldiek.

A budapesti és a 19 vármegyét tekintve Fejérben a nyolcadik legmagasabb a gépjármű állomány: 2018-ban 100 főre 47 gépjármű jutott, amely arányait tekintve ma is így van. 2018-ban a Fejér megye útjain áthaladó járművek 12 százaléka volt külföldi. Ehhez képest csupán a balesetek 4 százalékát okozták.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Ez azt jelenti, hogy ha ugyanilyen baleseti statisztikával közlekedtek volna a magyarok Fejér megyében, akkor a 740 baleset helyett csak 246 következett volna be. Ugyanezek az arányok igazak tíz éves viszonylatban is – mutatott rá a rendőr őrnagy. Leszögezhetjük: mégis az a közvélekedés, hogy a külföldiek „hazardíroznak” a magyar utakon, s ők rontják le a kimagaslóan magas közlekedési kultúránkat. Érdemes hát egy kicsit a saját házunk táján jobban odafigyelni.

Munkája optimális elvégzése érdekében nagy teljesítményű gépjárműparkkal rendelkezik az Autópálya Rendőrség: RS Octaviák, Audik alkotják a flotta javát. Ez megkívánja a sofőrök kiemelt képzését is – árulja el az alosztályvezető: pszichológiai alkalmassági, pályaalkalmassági, orvosi vizsgálat, vezetéstechnikai képzés szükséges ahhoz, hogy megkülönböztető jelzést használó járműveket vezethessen valaki. Ahogy az a hírekben is nemrég szerepelt, amikor egy budapesti helyszínen kellett leszorítani egy ámokfutót az útról, a rendőrségnek éles helyzetekben is biztonságosan, együttműködve kell megoldani a helyzetet. A rendőrautók sofőrjeinek nagy sebességgel, több jármű részvételével, egymással összhangban is képesnek kell lenniük a megfelelő manővereket elvégezni, a megállítási technikákat alkalmazni, mégpedig úgy, hogy az a lehető legkisebb kockázattal és balesetveszéllyel járjon. Fejérben is előfordulnak makacs sofőrök, árulja el az alosztályvezető, ahogy azt is: amikor valaki nem hajlandó megállni vagy alávetni magát a rendőri intézkedésnek, számíthat a rendőrautók bevetésére.

Egy rendőrségi RS Octáviával mi is útnak indultunk az M7-es autópályán. Az úton érzékelhető a rendőrautó megjelenése, amely hamar 130 km/h-ra, a maximálisan megengedett sebességre kapcsol. Sima a forgalom, a sofőrök nyugodtak. Ritka pillanat az ilyen, hiszen egyre több a közlekedési dugó, a balesetek miatt terelés a pályákon is. Ebben az autóban is ott azonban a kamera.

- Nemrégiben éppen öt kamerát szereltek be az autókba, amely a rendőrök biztonságát, a jogsértések bizonyíthatóságát nagymértékben segíti. A bíróságok a szabad bizonyítás elvét használva, a bizonyítékokat egyenként értékelve döntik el, hogy adott eljárásban mit vesznek figyelembe – akár súlyosbító, akár enyhítő körülményként. A tapasztalat szerint a kamerák felvételei perdöntőek lehetnek egy eljárás során.