A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a közlekedési szakembereknek 348 esetben kellett intézkedniük, további 4 esetben a gyermekbiztonsági rendszer, 1 alkalommal pedig a motorkerékpár bukósisak használatának elmulasztása miatt jártak el. A biztonsági öv használata a gépjárművekben kötelező nemcsak a járművezető, hanem utasai számára is, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet meg! Az eszköz a balesetet megakadályozni nem tudja, azonban annak bekövetkezése esetén a sérülések fokát jelentősen csökkentheti. Elinduláskor mindig csatolja be a biztonsági övet és hívja fel utasai figyelmét is a használatára! Csak egy mozdulat a biztonságosabb közlekedésért!

Az utóbbi időben vármegyénkben elszaporodtak a vadelütéssel járó közlekedési balesetek. Volt, amelyik súlyos személyi sérüléssel járt, de beszámoltunk arról az esetről is, amelyben csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt tragédia, és az autóba esett őz ugyan elpusztult, de senki nem sérült meg. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Általában csoportokba verődnek. Ha vadat lát, lassítson, adjon hangjelzést, de ne rántsa félre a kormányt! – írja a police.hu.