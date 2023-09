Pánikra azonban semmi ok nem volt, ezúttal nem esethez vonultak a lánglovagok. Ünnepeltek, ünnepelnek szeptember 15-én, méghozzá a székesfehérvári tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan délutánig tartó programokat szerveztek, amelyek között a koszorúzás, az ünnepi megemlékezés, a térzene és a díszközgyűlés mellett a tűzoltójárművek felvonulása is szerepelt. A menet érintette a Zichy ligetet, valamint a Várkörutat és Távirda utcát is.

Ha lemaradt a monstrumok látványos vonulásáról, nézze meg videón: