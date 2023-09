Kritikus pillanatok, jó vagy rossz döntések 1 órája

Repüléssel összefüggő balesetek Fejér vármegyében

Sajnos annak, aki repülőgépbe vagy bármilyen légijárműbe ül, mindig számolnia kell azzal, hogy valami nem úgy sikerül, ahogyan azt eredetileg eltervezte. Furcsa, hogy egy autó volánja mögött ülve, vagy egy motorkerékpárra pattanva ezt manapság már szinte senki sem teszi meg, pedig a kockázat az országúton ugyanolyan létező és valós. Sőt. Az országutakon szinte óránként következnek be balesetek, ezért a közvélemény már régen megszokta az ezzel kapcsolatos híreket, mintegy immunissá vált arra, ha autók, motorkerékpárok ütköznek. Eközben hiába lett a repülés egyre inkább mindennapjaink része, még mindig különösen nagy hatást vált ki egy-egy levegőben bekövetkezett tragédia. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezetének dokumentációi között több olyan esetet is őriznek, amelyek az elmúlt években Fejér vármegyében következtek be.

Ejtőernyős szerencsés földetérés után. A sok tapasztalat mellett sem szabad soha félvállról venni az előírásokat és a szabályokat, mert azok életet menthetnek kritikus helyzetben Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Tavaly májusban Székesfehérvár külterületén egy nagy gyakorlattal rendelkező ejtőernyős tizenkét másik ejtőernyős társával együtt 4000 méter magasságból tervezett formaugrást hajtott végre. Körülbelül 750 méteren a sportember fő ejtőernyője rendellenesen nyílt ki, majd annak eldobásával egy időben kinyílt tartalékernyővel egy bal irányú gyorsuló spirálba került, amit nem tudott korrigálni. A nagy süllyedési sebességgel történő, talajjal való ütközés miatt elszenvedett sérülések következtében az ejtőernyős a helyszínen életét vesztette. Két éve januárban, az év második napján a börgöndi repülőtéren végzett ugrás során egy ejtőernyős földetérés közben súlyos végtagsérülést szenvedett. Ugyanabban az évben, júliusban Apostag közelében, szinte a megyehatáron, az 513-as számú főút mellett egy Discus T típusú vitorlázó repülőgép terepre szállás közben, tisztázatlan körülmények között egy mezőgazdasági munkagéppel ütközött. A balesetben a pilóta súlyosan megsérült, a légijármű jelentősen megrongálódott. Egy megsérült Cessna, miután a börgöndi repülőtér mellett vezetéket szakított

Fotó: KBSZ Három éve, szeptember 5-én egy hőlégballon pilótájával és három utassal a fedélzetén szállt fel a Baracska külterületén elhelyezkedő füves kaszálóról. Közel egy órás repülés után Vál külterületén egy megművelt, de növénytelen szántón kíséreltek meg leszállni. A földetérés pillanatában hirtelen intenzív folyékony gázömlés lépett fel, majd a kiömlő nagymennyiségű gázt a légijármű égőjének gyújtólángja belobbantotta. A pilóta és két utasa súlyos, illetve életveszélyes sérülésekkel még el tudta hagyni a hirtelen emelkedésre váltó, lángoló ballonkosarat, de a harmadik utas az égő kosárban rekedt és életét vesztette. Négy éve, májusban egy Cessna C-152 típusú repülőgép kényszerhelyzet gyakorlása során a börgöndi repülőtér mellett vezetéket szakított. Az ütközés következtében a légijármű plexi szélvédője betört és egyéb felületi sérülések keletkeztek, ennek ellenére a légijármű repülőképes maradt. A megrongálódott légijárművel az oktató pilóta leszállt, személyi sérülés nem történt. Ugyanabban a hónapban megint a börgöndi repülőtérről szállt fel egy másik Cessna, egy C-182 típusú repülőgép. A pilóta ejtőernyősöket dobott, és már a hatodik felszállását végezte, amikor emelkedés során, mintegy 571 méteres tengerszint feletti magasságban motorteljesítmény-csökkenést tapasztalt, és a műszerfalon világítani kezdett a piros színű, meghibásodást jelző lámpa. A pilóta gázadással megpróbálta a motor teljesítményét növelni, majd a már leállt motor újraindítására is kísérletet tett, de mert próbálkozásai nem jártak sikerrel, a repülőtérre történő visszafordulás mellett döntött, majd kényszerleszállást hajtott végre egy mezőgazdasági területen. Földetérés után a gép elpattant, majd az ismételt landolás során az orrfutó kitört, végül a légijármű a hátára vágódott. A baleset során a pilóta és a fedélzeten tartózkodó négy ejtőernyős könnyű sérüléseket szenvedtek, a repülőgép súlyosan megrongálódott. 2018 januárjában egyBulldog 100 SK-61 típusú légijármű pilótája azt jelentette az irányító szolgálatnak, hogy a látási viszonyok romlása miatt útvonalát megszakítva visszafordul Budaörsre. Ez után megszakadt a rádiókapcsolat, és a repülőgép eltűnt a radarok képernyőjéről. A roncsot Zichyújfalunál találták meg. A nagy erejű becsapódás következtében a légijármű teljesen megsemmisült, a pilóta a helyszínen életét vesztette. Egy évvel korábban, július közepén a börgöndi repülőtérről utasrepültetésre felszálló Apollo C – 15 TN típusú motoros sárkányrepülő a reptér közelében a levegőben összetört, majd a szárny és a trájk egymástól különválva a földnek csapódott. A légijármű tapasztalt vezetője és fiatal utasa a helyszínen életét vesztette. Augusztusban a dunaújvárosi repülőtéren a Bellanca típusú repülőgép motorindítás közben kigyulladt. A pilóta az indítási folyamatot megszakította és kiszállt a repülőgépből, de az a tűz következtében kiégett. Már nyolc éve múlt, hogy Úrhidánál álló, vagy kis teljesítményen működő motorral, meredek szögben földbe csapódott egy a Sting S4-es ultrakönnyű repülőgép. Egy szemtanú elmondása alapján a pilóta zuhanásból próbálta kivenni a repülőgépet és csak az utolsó métereken használta a mentőernyőt. A vizsgálatok kiderítették, hogy a gép nem kormányhiba miatt zuhant le, a kormányszervek ugyanis működőképesek voltak. A gép fedélzetén két pilóta volt, a leadott repülési terv alapján Dunaújvárosban szálltak fel és Börgöndre tartottak volna. A jobb oldali ülésben helyet foglaló pilóta az ütközés során életét vesztette, a bal oldali ülésben helyet foglaló személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A balesetet követően mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol később meghalt. A repülőgép teljesen összeroncsolódott. A hátára vágódott gép ejtőernyősöket ugratott a börgöndi repülőtér felett, amikor leállt a motorja

Fotó: KBSZ 2015 júniusában egy ejtőernyős növendék Börgönd légterében, a repülőgép elhagyása után mintegy 340 métert szabadon esett, majd a szemtanúk nem a szokásos nyílási folyamatot látták, hanem egy nem teljes térfogatában feltöltődött főernyőt, ami ennek következtében úgy nézett ki, mint egy karfiol. Ezért a növendék a szokásosnál nagyobb sebességgel süllyedt. Körülbelül 225 méter magasságban leoldotta a főernyőt, majd némi szabadesés után a talaj felett körülbelül 75 méter magasan nyílt a tartalék ernyő, de annak teljes kinyílása előtt az ugró a földnek ütközött. A szemtanúk a helyszínre siettek, mentőt hívtak és megkezdték az újraélesztést. A gyors és szakszerű beavatkozás ellenére az ejtőernyős a helyszínen életét vesztette. Ugyancsak 2015-ben Etyeknél szenvedett súlyos sérüléseket egy pilóta, akinek Apollo ultrakönnyűje villamos vezetéknek csapódott, majd a gép orral a földnek vágódott. 2014-ben egy Apollo Fox típusú UL a dunaújvárosi reptér közelében, fedélzetén két személlyel zuhant le, a baleset következtében mindketten életüket vesztették. A repülőgép roncsát reggel találták meg, de a baleset az előző nap kora este történt. A pilóta nem adott le repülési tervet, így a hivatalos kutatás-mentés csak másnap kezdődhetett meg. A helyszínen fellelhető nyomok alapján a repülőgép járó motorral, meredek szögben ütközött a földnek, a műszerei az ütközés következtében kiszakadtak.

