A közreadott adatok szerint 2023 tavaszán egy férfi és egy nő Fejér megyében befogadtak egy hajléktalan embert a házuk melléképületébe. Azt ígérték neki, hogy segítenek, ha cserébe dolgozik nekik. A hajléktalan férfit különböző munkákra, például házkörüli teendőkre és építőipari munkákra küldték a környező településeken. A munkáért kapott pénzt azonban nem neki adták, hanem elvették tőle. Ha a hajléktalan férfi nem értett egyet a döntéseikkel vagy panaszkodott, a befogadó férfi bántalmazta.

A sértett tisztálkodása az udvaron, hideg vízben lavórból volt biztosított, étkezése nem megfelelő higiéniai körülmények között történt, egy földön tárolt mosatlan tányérból naponta egyszer evett maradékot

– írta közleményében az ügyészség.

A nő nem csak a munkákat osztotta be, hanem az étkezését is szervezte, és az iratait is magánál tartotta.

Amikor a férfi a pár ingatlanán lévő melléképületet felújította, onnan azonnal ki kellett költöznie, és egy matracon, a szabad ég alatt tudott csak aludni vagy rossz idő esetén az udvari illemhelyre húzódott be. Később bútorlapokból saját kezűleg eszkábált sufnit, ahol végül meg tudta húzni magát. A munkavégzésen kívül többször lopásra is kényszerítették fogvatartói.

A bíróság úgy döntött, hogy a befogadó férfit letartóztatják, míg a nőt szoros felügyelet alá helyezik. A döntés azonban még nem végleges, mert mindkét oldal fellebbezett.