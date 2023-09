Különös káresethez hívták a Móri Önkormányzati Tűzoltóság munkatársait.

-Vad utánkeresés volt vérebbel és a kutya jelezte a vezetőjének, hogy a kiadott feladaton felül ő mást is érez. Meg is nézték a területet, és akkor vették észre ,hogy egy szarvasbika van az elhagyatott kútban. A hivatásos vadász kért tőlünk segítséget. Mi egyeztettünk vele, hogy ,miként lehetne épségben kiemelni Előkészítettük a terepet, hogy mi biztonságban legyünk és hogy a bika csak egy irányba tudjon menekülni. Majd kötelek segítségével kiemeltük. A vad azonnal elvágtatott és csatlakozott a kétszáz méterrel arrébb, a fasor szélén várakozó háreméhez. Mindent úgy csináltunk, hogy mi is biztonságban legyünk és hogy a vad is túlélje. A hivatásos vadász természetesen végig segített és felügyelte a mentést, mondta Czupár Norbert a móri tűzoltók parancsnoka.