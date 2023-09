Az ég felé tekintünk még most is, hiszen két pilóta maradt örökre a felhők felett. Odafent,ahol az adrenalin mindig tombolt, ám mégis megnyugvásra találtak pilóta-lelkek, most csend uralkodik. Lent viszont vihar tombol, vihar az emberek lelkében, hogy mégis miféle furcsa játékot játszik velünk az élet? Pillanatok alatt könnyek mossák el az önfeledt nevetését, és múlnak el emberi életek, amelyek még oly sokra voltak hivatottak. Felszálltak az égbe, és örökre ott maradtak, ahová mindig is születtek. Az ilyen tragédiák pedig amellett, hogy hatalmas űrt és fájdalmat hagynak megannyi szívben, ráébresztenek minket arra, hogy milyen kiszámíthatatlan az, amit életnek hívunk, hiszen mindennap beszélünk a holnapról, de sosem tudhatjuk, mikor lesz az utolsó repülésünk.