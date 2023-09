Hazánkban évente több mint 10 ezer kerékpár tűnik el – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy friss bejegyzésében. Ám hozzátették azt is, hogy a meglovasított drótszamarakat sokkal egyszerűbb megtalálni, ha a tulajdonosok élnek a BikeSafe nevű program ingyenes regisztrációjával. A Dunaújvárosi Rend­őrkapitányság munkatársai már számos alkalommal települtek ki rendezvényeken, ahol biztosították ezt a kerékpáros regisztrációt. Most is lesz ilyen alkalom, mégpedig szeptember 23-án 10–14 óra között a Városvédők Újtelepért Egyesület által szervezett programon szolgálnak a rendőrök a BikeSafe-regisztrációval (a helyszín a volt újtelepi iskola udvara). Az egyesület azt is írta felhívásában, hogy a biciklik mellett elektromos kerékpárokat és rollereket is lehet az adatbázisba regisztrálni, ezeket is lehet hozni. Ezen a rendezvényen vér­adásra is várják az önkénteseket a Vöröskereszt munkatársai.

